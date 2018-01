Harrachov nechce luxusní hotel, bránil by ve výhledu na Čertovu horu

V největším rekreačním středisku Libereckého kraje tak zůstane u hlavní promenády nevyužívaná plocha s budovou na pokraji zkázy.

„Zchátralý Hubertus dělá městu šílenou ostudu. Jeho nový majitel chce místo něj však postavit třípodlažní hotel s podkrovím, což odporuje územnímu plánu,“ řekla harrachovská starostka Eva Zbrojová.

„V centru města se smí stavět nejvýše dvoupodlažní budovy s podkrovím. Třípodlažní hotel by zakryl výhled na Čertovu horu od hlavní ulice. Studie na nový hotel počítá také s parkováním aut na přilehlé asfaltové komunikaci, což by zhoršilo už tak dost komplikovanou dopravu v Harrachově.“

Hotel společnost vyčistila a vyhnala z něj bezdomovce

Bývalý hotel Hubertus s pozemkem o rozloze přes 4 300 metrů čtverečných koupila zhruba před dvěma lety společnost Náměstíčko. „Kompletně jsme ho vyčistili, vyklidili a vyhnali z něj bezdomovce,“ upozorňuje Jaroslava Fuxová, jednatelka Náměstíčka.

Fuxová považuje za „poněkud nelogické“, aby v Harrachově mohly na hlavní městské třídě vyrůstat pouze dvoupodlažní budovy s podkrovím. Náměstíčko požádalo harrachovskou radnici o změnu územního plánu, ale nepochodilo.

„Na územním plánu jsme pracovali pět let a vytvořili jsme ho tak, aby horský ráz Harrachova nenarušily další vysoké hotely a apartmánové domy,“ upozorňuje Zbrojová.

„Kdybychom změnou územního plánu vyhověli společnosti Náměstíčko, odstartovali bychom výstavbu budov, jež by připravily Harrachov o jeho současné kouzlo. Když se bavím s návštěvníky města, oceňují příjemnou atmosféru, kterou se nám daří na rozdíl od některých jiných horských středisek zachovat. Třípodlažní budovy s podkrovím by komorní prostředí v centru Harrachova rozbily.“

Ke studii na nový hotel Hubertus se ještě před městským zastupitelstvem vyjadřovali členové městské stavební komise a harrachovští radní. Vzhled budovy se jim jevil zajímavý, nesouhlasili však s její velikostí a s parkováním na asfaltové cestě.

Výška by mohla zasáhnout do krajinného rázu

Tanvaldský stavební úřad, kam Harrachov spadá, uvedl, že přestavba chátrajícího hotelu Hubertus by vzhledu města zřejmě prospěla. Větší výška zástavby vedle páteřní ulice by však mohla zasáhnout do krajinného rázu i do urbanistické struktury města.

Fuxová nicméně uvedla, že třípodlažní hotel s podkrovím vypadá architektonicky lépe než dvoupodlažní. „Dokážete si představit o patro nižší hotel Hubertus? My ano. Stavěly se tak ubikace pro kopáče na stavbách,“ prohlašuje Fuxová. „Takovou cestou jít nechceme. Po zamítnutí naší žádosti na změnu územního plánu Hubertus zabedníme a čas ukáže, jestli se k projektu ještě někdy vrátíme.“

Podle Fuxové chtěla společnost Náměstíčko třípodlažní hotel s podkrovím, aby se jí rychleji vrátily peníze vložené do výstavby. Šlo by zhruba o 160 milionů korun.

V prvním podlaží by vyrostla restaurace s kuchyní, dva velké obchody nebo wellness s bazénem. „V dvoupodlažní budově s podkrovím by nám ovšem zbylo místo pouze na dvacet šest pokojů, v třípodlažní bychom jich měli čtyřicet osm,“ vysvětluje Fuxová.

„Do jednopatrového hotelu bychom potřebovali dvacet dva stálých zaměstnanců. V hotelu s třemi podlažími by jich pracovalo přibližně stejně. Nebojovali bychom tolik s náklady a výnos bychom měli přece jen příjemnější.“

Za socialismu byl hotel vyhlášený

Historie hotelu Hubertus sahá až do 18. století. Současnou podobu získal před necelými 50 lety. Za socialismu se řadil mezi nejlepší horské hotely. Bydleli tam VIP hosté při mistrovství světa v letech na lyžích i při světových pohárech.

Spali tam bohatí lovci ze západní Evropy. V Krkonoších stříleli jeleny a za trofeje platili západoněmeckými markami a jinými valutami.

Po roce 1989 hotelu uškodila nepovedená privatizace. Hubertus stále víc upadal a hrozilo, že se změní v příbytek bezdomovců.

„Náměstíčko získalo bývalý hotel v exekuční dražbě. Za společnost s námi pak jednal Martin Vodrážka. Když jsem se ho ptala, kdy Hubertus koupil, odpověděl, že v roce 2016,“ shrnuje starostka Zbrojová. „Tehdy již platil současný územní plán a Martin Vodrážka věděl, že neumožňuje výstavbu třípodlažních budov v centru.“