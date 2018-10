V Harrachově zavřeli poslední můstek, skokani nemají kde trénovat

U K90 je v havarijním stavu celá konstrukce, u K40 nájezd můstku, za nic nestojí ani věž trenérů a talířový vlek, pomocí kterého se závodníci dopravují nahoru k můstkům. Pro skokany i sdruženáře je zavření můstku K70 pohromou.

„Tento skokanský můstek je pro skoky na lyžích naprosto zásadní a nezbytný. Trénují na něm i sdruženáři. Nikde v republice jiný podobný můstek, kde by se dalo trénovat i v zimě, není. Takže nemáme teď kde trénovat starší žáky a dorost, není pro ně kde dělat soutěže,“ upozorňuje Jakub Janda, předseda úseku skoků Českého svazu lyžařů.

Nemáme peníze na trénování v cizině, zlobí se sdruženáři

Spolu s kolegy z úseku severské kombinace proto napsal otevřený dopis na vládu, Liberecký kraj i město Harrachov. Situace je podle nich alarmující.

„Pro reprezentační týmy ve skocích a v severské kombinaci to až tak strašné není, ti jezdí běžně trénovat do zahraničí. Do Oberstdorfu, Seefeldu, Planice nebo Zakopaného. Ale pro dorost a žáky je to katastrofa. Nemáme peníze, abychom jim platili přípravu v cizině, navíc musí chodit do školy,“ vysvětluje šéf sdruženářů Radek Cikl.

„U skoku na lyžích víc než kde jinde platí, že pokud žák nebo dorostenec neprojde postupným zvyšováním výkonnosti, nemá pak jako dospělý na mistrovstvích šanci. To je zásadní limit našich disciplín. Právě proto nutně potřebujeme můstky, kde se dá trénovat v letní i zimní sezoně.“

Sousední můstky na Ještědu jsou paradoxně pro skokany v zimě nepoužitelné. Kvůli vysokým nákladům se totiž neupravují. Tamní můstky má navíc nově v pronájmu od města Liberec společnost Tatra Mountain Resorts, se kterou se zatím skokani na zimní úpravě nedomluvili. Na výjezdním zasedání vlády letos v březnu v Libereckém kraji premiér Andrej Babiš naznačil, že na opravu můstků by mohlo jít až půl miliardy korun ve spolupráci i s Libereckým krajem a městem Harrachov.

„Na rekonstrukci skokanského areálu tlačí hlavně sportovci, ale ne každý si sem jezdí zaskákat, lidé se tam jdou podívat hlavně ze zvědavosti. Takže je to spíš o tom, aby Harrachov dostal nový impuls, měli bychom to stavět spíš na tom turistickém ruchu,“ zmínil premiér. Zatím ale do Harrachova nepřišla ani koruna.

Můstky patří jinému majiteli než pozemky pod nimi

Podle hejtmana Martina Půty jsou ale na vině sami lyžaři. „Řekl bych, že teď tlučou na špatná vrata. Kvůli areálu v Harrachově jsme měli několik jednání, ale vždy jsme říkali, že si musí nejdřív vyřešit majetkoprávní věci. Nemůžeme dávat peníze do spolku, o kterém vlastně nikdo neví, kdo v něm je. Takhle jsme informovali i Český olympijský výbor,“ uvedl Půta.

Otázka vlastnictví skokanského areálu je totiž zapeklitá. Samotné můstky jsou ve vlastnictví obecně prospěšné společnosti Klasický areál Harrachov (KAH), kterou vlastní Český olympijský výbor a Svaz lyžařů. Pozemky pod můstky ovšem patří státu, který je KAH pronajímá.

Vedle toho tam ale funguje i Sportovní areál Harrachov, který spravuje běžecké tratě, kde vlastní akcie město Harrachov, Český svaz Lyžařů, Česká unie sportu a společnost Sportlease. Do doby, než se majetkoprávní vztahy narovnají, není možné rekonstrukci můstků začít.