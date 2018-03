Vláda slíbila peníze na rekonstrukci skokanského areálu v Harrachově

Jenže dnes je skokanský areál ve stavu, kdy skákat na tamních můstcích je spíš o život. Mamutí můstek je dokonce v takovém stavu, že už je pro skákání čtyři roky zavřený. Premiér v demisi Babiš harrachovským slíbil, že jeho vláda s rekonstrukcí počítá.



„Budeme jednat s Libereckým krajem o investici do skokanských můstků, která se může vyšplhat až k půl miliardě korun. Ale je třeba, aby se do výstavby infrastruktury zapojilo i město Harrachov. Osobně celý ten projekt beru spíš z pohledu cestovního ruchu. Na rekonstrukci skokanského areálu tlačí hlavně sportovci, ale ne každý si sem jezdí zaskákat, lidé se tam jdou podívat ze zvědavosti. Takže je to spíš o tom, aby Harrachov dostal nový impuls. Je tu i určitá synergie se sousedním Polskem, kde mají rozsáhlý areál s běžeckými tratěmi, to všechno se dá využít,“ řekl po jednání se zástupci Harrachova, Libereckého kraje, Svazu lyžařů a Českého olympijského výboru Andrej Babiš.

I starostka Harrachova Eva Zbrojová potvrzuje, že hlavně oprava mamutího můstku je pro město klíčová. „Jde o jeden z pěti mamutích můstků na světě. Všichni turisté, kteří do Harrachova přijedou, ho chtějí vidět, ale ten pohled je teď žalostný. Všechno je zchátralé. Harrachov je unikátní v tom, že tu máme můstky všech velikostí. Ty nejmenší pro žáky vlastní TJ Jiskra Harrachov, opečovává je, ale velké můstky patří Svazu lyžařů a Českému olympijskému výboru a to je bída,“ popsala Zbrojová.

Se slibem vlády, že s rekonstrukcí skokanských můstků počítá, je spokojen i Josef Slavík, mezinárodní rozhodčí skoků a projektant skokanských můstků. „Beru to od vlády jako dané slovo. Nic jiného jsme ani slyšet nechtěli. Teď jen záleží na tom, aby majitel Klasického areálu Harrachov, který obstarává můstky, okamžitě začal pracovat na projektové dokumentaci. To zabere celý rok, takže když začne hned, tak příští rok se dá začít stavět. Čím dřív, tím líp,“ řekl Slavík.

Podle předsedy Klasického areálu Harrachov Vladimíra Kopala odpovídá částka pět set milionů tomu, co je třeba do areálu investovat, aby mohl být špičkovým tréninkovým střediskem pro vrcholové sportovce a skoky se zase vrátily na výsluní. „Za půl miliardy se kromě rekonstrukce skokanských můstků dá vytěžit další sportovní infrastruktura včetně zázemí. Dohodli jsme se s krajem, že se všichni po zimní sezóně společně sejdeme, a řekneme si, jak dál,“ sdělil Kopal.