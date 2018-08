Hasiči v Doksech sídlí v kontejnerech, novou stanici získají za dva roky

„V provizorním buňkovišti máme sice všechno, co potřebujeme, ale klasické hasičské stanici se to nevyrovná. Je tu denní místnost, sklad, sociální zázemí, ložnice a šatna. Podstatné je, že buňky jsou klimatizované,“ uvedl velitel stanice v Doksech Jan Soušek.

Nová kamenná stanice hasičů má vyrůst u hlavního tahu na Mladou Boleslav naproti prodejně Lidl.

„Byli bychom rádi, kdyby se podařilo stanici vybudovat a otevřít do roku 2020. Do té doby budeme činnost zajišťovat v provizorních podmínkách. Nemůžeme si dovolit nechat tuto oblast jednotkami požární ochrany nepokrytou,“ řekl ředitel krajských hasičů Luděk Prudil.

Nehrozí tu nuda, říká velitel

Velitel družstva Ondřej Říha kvůli práci v Doksech opustil hasiče v České Lípě. Letovisko ho natolik lákalo, že se smířil i s horšími podmínkami, které musí strpět.

„Zázemím jsem si určitě pohoršil. Ale Doksy jsou krásné a je tu opravdu hodně zásahů, takže tu nehrozí nuda,“ svěřil se MF DNES.

V provizorní stanici se střídá celkem 16 hasičů, kteří slouží ve 24hodinových směnách. Během služby musejí být vždy 16 hodin k dispozici na výjezd a 8 hodin drží pohotovost, mohou u toho ale odpočívat. Za první dva měsíce činnosti už mají za sebou 70 zásahů.

„Teď v létě nejčastěji jezdíme k požárům lesa, dopravním nehodám a pádům stromů. Občas se dostaneme i k nějaké kuriozitě, třeba jsme vymotávali srnku zamotanou v zahradním pletivu,“ podotkl Jan Soušek.

Začátky stanice byly nervózní

První zásah jednotky byl hned druhý den po zahájení provozu, 2. června. Šlo o požár lesa v Doksech.

„Byl to požár asi osmdesát krát sto metrů. Zvládli jsme to v pohodě, ale byli jsme trošku nervózní, přeci jen vše pro nás bylo nové, byli jsme v začátcích. Museli jsme pak kvůli údržbě techniky jet do České Lípy a celou dobu jsme se báli, aby mezitím nebyl nějaký jiný výjezd,“ vzpomněl Soušek.

Jedním z posledních zásahů pak bylo hledání domnělého požáru v lesích Panské Vsi nedaleko Dubé, kde lidé hlásili podivná světla. Ukázalo se, že v lese táboří tři trampové, kteří si rozsvítili 40 čajových svíček.

„Vyráželi jsme po jedenácté večer a zpátky na základnu jsme se vrátili až ve čtyři hodiny ráno. Byla to z jejich strany nezodpovědnost, platí zákaz rozdělávání otevřeného ohně. Každý z nich dostal jako varování dvě stě korun pokutu,“ doplnil Ondřej Říha.