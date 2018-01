Hazard u škol nechceme, zní od zastupitelů. Liberec zváží referendum

Zastupitelé ji mají projednávat ve čtvrtek. Na programu byla přitom už minulý týden. Místo toho se ale politici stačili jen pohádat. Nejdřív se nebyli schopni dohodnout, pod jakým číslem má být regulace hazardu zařazena na program. Zda v polovině, nebo až na konci zasedání.

Ani jeden návrh ale neprošel. Pak se podařilo po několika hodinách otázku hazardu přeci jen dostat na samý konec jednání, ale těsně před tím se náhle zvedli tři zastupitelé za Změnu a odešli pryč.

„Považuji to za naprosto skandální. Změna neustále tvrdí, jak je pro ni regulace hazardu zásadní téma, a pak její členové zničehonic odejdou. Padá na hlavu Změny, že se tento bod neprojednal,“ řekla zastupitelka SLK Květa Vinklátová.

Změna zvažuje referendum

Podle lídra Změny Jana Korytáře to ale byli vždy Starostové, kdo v předchozích měsících nechtěli hazard pustit na program. Pokud nevyjde čtvrteční pokus, chce Změna vyhlásit k hazardu referendum. Stejné jaké proběhlo v Jablonci nad Nisou.

„Cílem upravené vyhlášky je vymýtit hazard z městské památkové zóny, která zabírá plochu jeden kilometr čtvereční. Dále by pak kasina neměla být v okruhu nejméně sto padesát metrů od základních a středních škol a Domu dětí a mládeže. Teď žádná omezení neplatí,“ řekl náměstek primátora Ivan Langr (exZměna).

O zařazení na seznam provozovatelů hazardních her by pak rozhodovala pracovní skupina. Respektive její doporučení by mělo jít ke schválení do zastupitelstva.

„Pracovní skupina by měla spolupracovat s městskou policií, organizací Advaita, sociální komisí města a podobně. Bude také zjišťovat, ve kterých místech byly na provozování heren stížnosti na veřejný pořádek, tam by se to pak také nemělo povolit,“ zmínil zastupitel SLK JIří Šolc.

Pokud zastupitelé záměr regulace hazardu schválí, měla by nová vyhláška platit od dubna 2018. V Liberci by pak teoreticky mělo fungovat dvanáct a méně kasín namísto současných čtyřiceti dvou.