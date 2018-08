Historik hledá dívky z fotografie, kterou v srpnu 1968 pořídil Jan Palach

„Jan Palach fotografie s největší pravděpodobností pořídil při cestě za bratrem Jiřím, který žil v nedalekém Kamenickém Šenově a Jan tam měl dokonce trvalé bydliště. V osobním archivu je uchovával jeho přítel Jan Žižka, kterému adresoval jeden ze svých posledních dopisů,“ popisuje historik Petr Blažek.

Ten na svém Facebooku uvedl, že už se mu ozvali někteří pamětníci s tím, kdo by mohl být na fotografii zachycen.

Jan Palach

„Už se mi ozvala dcera paní, která s dívkami chodila do školy. Napsala: ‚Dobrý den, mám informace ohledně vaší fotky pořízené Janem Palachem v Novém Boru u kostela. Maminka si tři z děvčat pamatuje. Zprava jde o Miloslavu Lugertovou, Hanu Bednářovou a Janu Milerovou. Všechny se v té době učily na malířky skla.‘ U ostatních si paní není jistá jménem. Uvádí dívčí jména s tím, že dámy se narodily v roce 1952,“ řekl Blažek.

Jan Palach měl s Českolipskem úzké vztahy. Už jako děti jezdili bratři Jiří a Jan Palachovi s maminkou na prázdniny do Sloupu v Čechách. Jiří se pak v roce 1966 přestěhoval do Kamenického Šenova, kde by měl žít dodnes. Do Šenova se později přistěhovala i Palachova matka, která zde v roce 1980 zemřela.

Se jménem Palach souvisí i nechvalně známý projev komunistického poslance Viléma Nového, který přednesl v únoru roku 1969 v sále hotelu Merkur v České Lípě.

Palach byl podle Nového členem organizované skupiny „pětice smrti“, která vytvářela napětí a odváděla pozornost od pozitivních výsledků KSČ.

Celou akci prý vymysleli Luděk Pachman, Vladimír Škutina, Pavel Kohout, Emil Zátopek a Luboš Holeček.

Nový citoval údajnou zprávu Veřejné bezpečnosti, podle které byl Palach vylosován jako první pochodeň, ale nechtěl se upálit a podvolil se až poté, co mu přátelé namluvili, že se polije chemikálií způsobující „studený plamen“, který ho nepopálí.

Této chemikálie ale bylo přimícháno málo, což Palachovi způsobilo smrtelné popáleniny.