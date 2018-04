Hodkovická školka je přeplněná, město jí dá peníze na úkor koupaliště

Místo biotopového koupaliště, kde se voda čistí pomocí rostlin a nepoužívá se žádná chemie, dá radnice vyčleněné peníze do jediné školky ve městě. Kdyby to neudělala, měli by rodiče dětí v Hodkovicích a okolí velký problém.

„Dostali jsme se do komplikované situace při umísťování dětí. V novém školním roce ještě budeme schopni přijmout všechny tříleté děti, ale pro rok 2019 až 2020 už bude situace velmi složitá. Mělo by nám nastoupit čtyřicet dětí ze silného ročníku 2016. Přitom školka v současné podobě je schopna pojmout maximálně třiadvacet dětí,“ vysvětluje starostka Markéta Khauerová.

Školku postaví ze stavebních buněk

Ještě horší vyhlídky pak podle ní přináší školní rok 2020 až 2021, kdy by školky měly přijmout i všechny dvouleté děti, pokud se do té doby zákon nezmění.

„To je nepředstavitelná situace, protože už teď je školka přeplněná. Peníze, které jsme původně vyčlenili na koupaliště, proto musíme použít na novou přístavbu školky,“ řekla Khauerová.

Zastupitelé tak měli na zvážení tři možnosti, jak přístavbu vyřešit.

Jednoznačně dali přednost pořízení kontejnerové školky, která se postaví na zahradě mateřinky. Jde v podstatě o stavební buňky, které se jen sestaví k sobě. Upravené jsou ale tak, že nikdo nepozná, že jde o pouhé buňky.

Mateřinka musela žádat o výjimku

„Mobilní mateřská škola je na polovině ceny zděné školky s termínem dodání asi pět týdnů. Nám to pomůže hlavně v tom, že se zvýší kapacita natolik, že budeme schopni brát děti i v průběhu školního roku, když se třeba někdo přistěhuje, což teď není možné. Také se nám díky přístavbě rozvolní počet dětí ve třídě. Teď musíme každoročně žádat o výjimku na osmadvacet dětí. To je ale počet, ve kterém se už dá obtížně věnovat dětem individuálně,“ řekla ředitelka MŠ Irena Ryplová.

Kontejnerová přístavba, která nebude s hlavní budovou přímo propojená, přináší i další výhodu.

„Když nebudou silné ročníky, dá se stavba využít například jako tělocvična nebo pro různé kroužky pro děti a podobně,“ zmínila místostarostka Hodkovic Helena Řezáčová.

Pokud jde o přeměnu koupaliště, na které teď peníze nezbyly, bude podle starostky jasno nejdřív na podzim, podle toho, kolik peněz se městu podaří ušetřit jinde.