Hodkovice mají novou sportovní halu, čekaly na ni deset let

„Však jsme na ni čekali deset let, ta předchozí už byla děsivá. Tahle je dobrá, jen si musíme zvyknout, že je bez oken. Snad to tam půjde vyvětrat,“ řekl jeden z mnoha přihlížejících obyvatel Hodkovic.

Při pohledu zvenku nová hala vypadá jako obří betonová krabice.

„Asi budeme ještě nějakou dobu čelit kritice, proč hala vypadá zrovna takhle. I nás museli architekti dlouho přesvědčovat, že má být bez oken. Herní plochu tak ale nebude oslňovat denní světlo, což někdy při hře dělalo problémy. Zázemí haly jako šatny, galerie pro diváky a vstupní prostor jsou prosvětleny světlovody,“ vysvětlila starostka Markéta Khauerová.

Hala vyrostla bez dotací

Výstavba haly přišla Hodkovice na třicet pět milionů korun. Vše hradilo město, dotace v tomto případě žádná nebyla.

„Je to velká částka, ale jiná varianta než původní halu zbourat a postavit novou nebyla. Byla tam zničená vnitřní konstrukce, střechou zatékalo, neustále byla pod dohledem statika, nakonec to vedlo k zákazu vstupu do tělocvičny. Kdybychom se rozhodli jen pro rekonstrukci, tak by to stálo takové peníze, že by se nám to vůbec nevyplatilo,“ uvedla místostarostka Helena Řezáčová.

Hala bude sloužit jak mateřské a základní škole, tak tamním sportovním klubům i veřejnosti. Kromě volejbalu a nohejbalu si tam bude možné zahrát i badminton, stolní tenis, florbal nebo basketbal. Hala se dá rozdělit na dvě samostatné části.

Halu doplní horolezecká stěna

„Počítáme také s horolezeckou stěnou s převisem, ta zatím v hale chybí. Prosadil si ji zdejší horolezecký oddíl, který jinak musel jezdit na tréninky do Liberce. Také se teď bude řešit akustika uvnitř haly, ta ještě není vyladěná, byly jiné problémy,“ řekla Khauerová.

Největší starosti dělalo při stavbě haly podloží. Nakonec na doporučení geologů stojí nová hala na pilotech, které jsou šest až osm metrů hluboko v zemi.

„Výstavba nové sportovní haly byla hlavní prioritou města. Jako další výzvu pak vidím nové koupaliště, respektive koupací biotop. Na ten už jsme měli vyčleněné peníze, ale nakonec jsme je museli nečekaně dát na dostavbu školky. Nicméně doufám, že koupaliště také časem dopadne,“ dodala Khauerová.