Hazard zatím Jablonec nevyžene, i když ho lidé odmítli. Až za tři roky

Opoziční zastupitel Jakub Macek (Změna) sice připravil návrh, aby automaty z kasin zmizely okamžitě, ten však zastupitelé přehlasovali. Vedení města říká, že pokud by nenechala kasinům dobu hájení, začaly by na město padat žaloby od jejich majitelů kvůli ušlému zisku.

Město si nechalo kvůli referendu vypracovat dvě právní analýzy, aby vědělo, jak vůli lidu zákonně naplnit. Většině zastupitelů z posudků vyplynulo, že automaty mohou zmizet, ale až po tříleté výpovědní lhůtě. Jinak prý hrozí, že kasina budou chtít desítky milionů korun za ušlý výdělek a zmařené investice.



Část opozice v čele s Mackem se ale domnívá, že hazard lze z města vyhnat ihned a bez postihů.

„Je mi líto, že zastupitelé své voliče opět zklamali. Na stole bylo řešení, které by znamenalo okamžitý zákaz hracích automatů, jak si to vyžádalo drtivých osmdesát osm procent účastníků referenda. Pro můj návrh bohužel hlasovali jen tři zastupitelé z našeho klubu. Místo toho město pouze vypoví smlouvy s provozovateli kasin, takže hrací automaty v Jablonci zůstanou další tři roky. Přesto jsem rád, že po čtyřech letech naší snahy a po úspěšném referendu vidíme světýlko na konci tunelu. Už jen tři roky, a pak bude naše město bez hazardu. A to je velké vítězství,“ svěřil se Macek.



Primátor Jablonce Petr Beitl (ODS) označil Mackův protinávrh za aktivistický. „Vytrháváte jednotlivé právní argumenty z kontextu, to je skutečně aktivistický přístup a nad ním zůstává rozum stát,“ obořil se ve čtvrtek na jednání zastupitelstva na Macka.

Tento krok vyhovuje požadavkům referenda, říká primátor

„Chtěl bych, abychom rozhodovali v souladu se zákonnými normami a zákony této republiky. Mám zato, že tento krok plně vyhovuje požadavkům referenda. Jsou to zákonné, bezodkladné kroky, které vedou k tomu, aby byl provoz hracích automatů v Jablonci ukončen,“ řekl Beitl.

Podobný názor jako Beitl měl i zastupitel Jan Zeman z ANO. „My jsme pro úplný zákaz hazardu, nicméně máme tu situaci, kdy máme před sebou dva právní posudky, které jsou do značné míry alibistické. A ani otázka v referednu nedává jednoznačný pokyn jak reagovat. Problém totiž vznikl už tehdy, kdy jsme přijali dosavadní vyhlášku, která vlastně hovoří o tom, že město ty kasina tady chce. Je tedy těžké teď otočit,“ popsal Zeman.

Doplnil, že absolvoval sezení asi s deseti právníky a ti jsou také toho názoru, aby město dalo kasinům tříletou výpovědní lhůtu. „Nechci pak běhat po nějakých výsleších na policii. Osobně si myslím, že kasina tady za dva tři roky umřou samy a hazard se přesune na internet,“ doplnil Zeman.

Referendum o tom, zda má Jablonec učinit veškeré možné kroky k bezodkladnému zákazu technických her, proběhlo 12. a 13. ledna zároveň s prvním kolem volby prezidenta. Pro zákaz hlasovalo 12 482 z 14 192 hlasujících, to je 87,95 procent voličů. Z 36 045 osob se jich referenda zúčastnilo 39,37 procent (o referendu zde).

Jen loni přinesly výherní hrací automaty do městské kasy 36 milionů korun. Nyní jich je ve městě přibližně 250.