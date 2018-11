V jabloneckém bazénu už nebude zima, prošel velkou opravou

Bazén byl totiž špatně zasklený a v zimě se teplota u oken pohybovala i jen těsně nad bodem mrazu. Oprava byla jednou z největších investic města z vlastního rozpočtu v jeho polistopadové éře.

„Návštěvníci bazénu jistě ocení, že se tu výrazně zlepšil tepelný komfort. Stavbaři vyměnili celý topný systém, zasklili terasu a generální opravou prošla střecha. Díky tomu se změnily tepelné vlastnosti v celé budově,“ popsal náměstek jabloneckého primátora Miloš Vele.

Milan Matura, ředitel společnosti Sport Jablonec, která plavecký stadion z roku 1987 provozuje, uvedl, že dříve se teploty v blízkosti oken pohybovaly jen těsně nad nulou.

„Projektant nás ujistil, že by se nyní vnitřní teplota mohla v zimě zvýšit až o dvacet stupňů,“ upřesnil Matura.

Nyní má bazén trojitá skla. Zasklená a zastřešená je nově i terasa. „Ještě ladíme, jak ji přesně využijeme, ale bude to spíše taková odpočinková a relaxační zóna, která nahradí sluneční louku v případě horšího počasí. Mohl by se tu objevit i kávovar, lehátka, možná i nějaké posilovací stroje,“ poodhalil Matura.

Podle Veleho byla ze všech stavebních prací nejnáročnější rekonstrukce střechy.

„Navíc ji zkomplikoval požár, který zde v květnu vypukl. Při opravách se ukázalo, že některé části střechy byly v tak špatném stavu, že bylo jen otázkou času, kdy se zřítí,“ sdělil Vele. Stavbu to však nezpozdilo ani neprodražilo.

Kromě střechy či tepelné izolace opravou prošly také mozaikové obklady a dlažba. Nové jsou také radiátory a rozvody tepla či sádrokartonové podhledy. „Máme tu ale také dvě nové kabiny pro saunu a opravené jsou i šatní skříňky,“ přidal Matura.

Bazén však také o něco přišel. Zmizela jedna z atrakcí - obří skákací balon. „Lidé ho příliš nevyužívali. Pokud to rada města schválí, měla by ho nahradit pirátská loď s vodním dělem,“ podotkl Matura.

I když některé části bazénu nyní září novým leskem, město by se v budoucnu rádo pustilo do další rekonstrukce.

„Tohle byla nutná etapa a již nyní připravujeme další. Je totiž potřeba vyměnit kompletní větrací systém, vzduchotechniku. Teď je na nových zastupitelích, aby na to uvolnili potřebnou částku,“ dodal náměstek Vele s tím, že s další rekonstrukcí by se mohlo začít za dva roky a přišla by předběžně na několik desítek milionů korun.

Bazén naposledy prošel rekonstrukcí za sto milionů korun v roce 2001. Ta ale neřešila starou bazénovou halu ani prostory šaten a sociálního zařízení.

„Naším přáním je, aby tady do budoucna vznikla přístavba, v níž by byl ještě jeden sportovní bazén o délce dvacet pět metrů s pěti nebo šesti drahami. Dnešní velký bazén by pak mohl být využíván pro rekreační plavání,“ doplnil Milan Matura.