Autobusy v Jablonci pojedou, smlouva bude ale jen na rok

Vyjedou 26. ledna příštího roku do ulic Jablonce autobusy? Zřejmě ano, ale zatím není jisté, jaká společnost je bude provozovat. Dopravní podnik měst Liberce a Jablonce nad Nisou (DPMLJ) se rozhodl, že na dodavatele městské hromadné dopravy v druhém největším městě kraje vypíše veřejnou zakázku.

A to na poměrně nezvykle krátkou dobu. Nový dopravce by tu totiž měl působit jen do 31. prosince 2019. Tedy po dobu, po kterou měla platit původní smlouva mezi dopravním podnikem a firmou BusLine. Ta v létě smlouvy s DPMLJ vypověděla právě k 25. lednu kvůli kvůli neuhrazeným pohledávkám, jejichž výši však podnik zpochybňuje.

Od ledna 2020 bude jezdit Jablonecká dopravní

Uzávěrka přihlášek do tendru za přibližně 65 milionů korun byla již 9. listopadu. Výběrové řízení však podle mluvčí DPMLJ Martiny Poršové dále běží, jelikož se jeden z uchazečů odvolal. „Proto zatím neznáme výsledek a členové výběrové komise nabídky nadále vyhodnocují. Momentálně běží zákonné lhůty,“ uvedla pro MF DNES Poršová.

Dodala, že zatím nejde prozradit například počet přihlášených firem, tedy ani to, zda se do tendru přihlásil i BusLine.

Od ledna 2020 by dopravu v Jablonci měla zajišťovat před přibližně rokem založená městská společnost Jablonecká dopravní, v jejímž čele stojí někdejší šéf DPMLJ a také bývalý zaměstnanec firmy BusLine Luboš Wejnar. Jak bude doprava v Jablonci v budoucnu skutečně vypadat a zda se jeho novému vedení aktuální postup zamlouvá, zatím nechce nikdo z radnice komentovat.

„Vzhledem k tomu, že pracovní schůzka akcionářů a dalších zúčastněných subjektů k tomuto tématu se koná tuto středu v Liberci, vyjádření poskytne statutární město Jablonec nad Nisou až po této schůzce,“ vzkázala mluvčí jablonecké radnice Markéta Hozová.

V Liberci budou jezdit autobusy z Německa

Zatímco pro Jablonec dopravní podnik hledá subdodavatele, v Liberci chce výpadek služeb po 25. lednu vyřešit vlastní cestou. V praxi to znamená, že nakupuje autobusy. V sousedním Německu již obstaral deset ojetých autobusů Mercedes Citaro. Do konce roku jich chce firma koupit celkem čtrnáct. Mělo by to stačit, jelikož v krajském městě zajišťuje BusLine jen čtyřicet procent dopravy.

Veřejnou autobusovou dopravu v Jablonci a také na Jablonecku zastřešuje Dopravní sdružení obcí Jablonecka, které si dopravní služby objednává u DPMLJ, subdodavatelem dopravního podniku je společnost BusLine, která v Jablonci provozuje 32 autobusů. Dopravní podnik je největší společností ve vlastnictví Liberce, sousední Jablonec je menšinovým vlastníkem s 0,38 procenta akcií. Firma zajišťuje městskou dopravu v obou městech i tramvajové spojení mezi nimi.

Společnost BusLine vypověděla smlouvu s dopravním podnikem v červenci s půlroční výpovědní lhůtou. Výpověď dostal dopravní podnik poté, co odmítl zaplatit fakturu od firmy BusLine na desítky milionů korun.