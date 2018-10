Komín láká horolezce, může tu být nejvyšší horolezecká stěna na světě

Kochat rozhledem z výšky 161 metrů by se mohli i fanoušci adrenalinu, kteří by do úctyhodné výšky vyšplhali po servisních žebřících. Jablonecká energetická, v jejímž areálu se komín tyčí, se totiž nechce pouštět do jeho bourání.

„Myšlenka udělat z komínu bývalé výtopny umělou horolezeckou stěnu se objevila před několika lety, když komín přestal sloužit svému účelu. Náklady na jeho bourání by totiž byly značně vysoké. Navíc komín vyžaduje údržbu, i když není funkční. Proto nás napadlo ho využít komerčně a mohl by sloužit pro milovníky adrenalinových sportů,“ vysvětlila Lenka Dostálová z Jablonecké energetické.

Dodala, že teplárna si je jistá, že zájem o podobné aktivity je v Česku velký. „V republice existuje i sdružení, které se lezením na industriální komíny zabývá,“ doplnila Dostálová.

Lezecká cesta by mohla být nejdelší na světě

Teplárna zatím nechce sdělit bližší podrobnosti. „Je příliš brzy říkat něco konkrétního, stojíme na začátku a rozbíhá se kolotoč povolovacích řízení. Náklady zatím nemáme vyčíslené,“ upozornila Dostálová.

Trochu vstřícnější však byla facebooková stránka VolbyJablonec, kterou spravuje místní ODS, která Jablonci doposud vládla. Teplárna totiž stoprocentně patří městu.

„Jablonecká energetická společně se sousední firmou na výstavbu lezeckých stěn a chytů připravuje zpřístupnění komínu pro sportovní lezce vybudováním nejdelší umělé lezecké cesty na světě. Dále na tubusu komínu přibudou via ferraty a bude i umožněn výstup po servisních žebřících pro veřejnost. Tuto formu výstupu si vyzkoušela v den státního svátku svatého Václava první skupina zájemců v doprovodu instruktorů a techniků,“ stojí v příspěvku.

Bude to výzva, těší se horolezkyně

Pokud se z komínu na Brandlu stane horolezecká stěna, určitě ji navštíví horolezkyně Andrea Trojanová z Liberce.

„Je to skvělý nápad. Na komín bych se určitě chtěla podívat. Láká mě ta výška, bude tam rozhodně ojedinělý rozhled na město. Pokud se ty cesty na komíně dobře postaví, bude to i skvělý trénink zejména pro vytrvalostní horolezce. Na komín jsem ale ještě nelezla, neměla jsem k tomu zatím odvahu, ale toto by byla výzva,“ okomentovala Trojanová.

Areál na Brandlu zůstal opuštěný poté, co město společně s teplárnou předloni dokončilo modernizaci vytápění a bývalé výměníkové stanice proměnilo na moderní kotelny.

Z ulic postupně zmizelo patnáct kilometrů parovodů a obyvatelům se zároveň zlevnilo teplo. Město počítá s tím, že by se do areálu na Brandlu přesunulo překladiště odpadů, které nyní sídlí v nevyhovujících prostorách na Proseči.

Komín na Brandlu patří mezi padesátku nejvyšších staveb v zemi. Vyšší je namátkou třeba komín spalovny v pražských Malešicích, který má 179 metrů, komín elektrárny v Komořanech u mostu měřící 180 metrů nebo žižkovský vysílač, jenž se tyčí do výšky 222 metrů. Pro srovnání liberecký mrakodrap, kde se ukrývá sídlo krajského úřadu, měří oproti jabloneckému komínu „pouhých“ 78 metrů.