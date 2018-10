OBRAZEM: Sníh před devíti lety paralyzoval Jablonec, letos je teplo

18:05 , aktualizováno 18:05

Před devíti lety, 15. října 2009, zasáhla Liberecký kraj nevídaná sněhová kalamita a v některých areálech se i začalo lyžovat. Kdo by se z té doby přesunul v čase přesně o devět let dopředu, hodně by se divil. Podívejte se, jak to vypadalo v Jablonci nad Nisou tehdy a jak letos.