Jablonec dá miliony na stadion. Ať platí i Peltův klub, chtějí politici

Přes osm milionů korun doputuje z rozpočtu jablonecké radnice do modernizace stadionu, na kterém hraje své domácí zápasy fotbalový klub FK Jablonec.

Klub většinově vlastněný zastupitelem za ODS a z korupce obviněným Miroslavem Peltou totiž postoupil do základní skupiny Evropské ligy a pokud chce hrát zápasy doma, musí splnit parametry pro evropské poháry.

Klub by se měl s městem podělit, navrhuje zastupitel

Finance už odhlasovali městští zastupitelé. Stadion totiž patří městu. Části z nich se ale výše příspěvku nelíbí. Někteří kritizují, že Pelta se svým klubem platí městu za pronájem stadionu jen symbolickou korunu, jiní se domnívají, že by část peněz měl uhradit klub.

Ten za postup do Evropské ligy získá téměř tři miliony eur, tedy v přepočtu více než 75 milionů korun. Další peníze může pak získat za případné vítězství a remízy ve skupině.

Třeba Jakub Macek ze Změny pro Jablonec navrhoval zastupitelům, aby se o částku podělil Peltův klub s městem napůl.

„Nemáme žádné zdůvodnění těchto výdajů, něco tady sice padlo slovně, ale nemáme třeba zprávu UEFA, co přesně je potřeba na stadionu udělat. Myslím si, že by bylo vhodné diskutovat o tom, zda by celou částku mělo platit město,“ uvedl Macek.

Pelta platí korunu ročně

Jeho stranický kolega Vladimír Opatrný upozornil, že Pelta platí na stadionu jen symbolické nájemné, korunu ročně.

„I to je určitá velká podpora od města. Vážím si toho, že klub postoupil a že to bude přínos pro popularitu města, ale připomínám, že nájemní vztah má být úplatný. To znamená, že majitel pronajímaného majetku musí z nájmu financovat výdaje na jeho chod a údržbu,“ řekl Opatrný.

Například prvoligový klub FC Slovan v sousedním Liberci platí podle aktuální smlouvy městu za pronájem stadionu sto tisíc korun ročně bez DPH.

Výše částky, která poputuje do stadionu, se nezdá ani Petru Vobořilovi z Domova nad Nisou. „Očekával jsem částku mnohem nižší, pan Pelta tady na předchozím zastupitelstvu hovořil o něčem jiném. Přijde mi to jako šílená částka. Z investičních akcí se například vyškrtlo parkoviště ve Mšeně, které tu citelně chybí,“ sdělil Vobořil.

Peníze půjdou na ozvučení, toalety či turnikety

Asi čtyři a půl milionu korun padne například na rekonstrukci ozvučení. „Další peníze jsou potřeba na toalety pod tribunou, na turnikety, odhlučnění. Rozšířit je třeba i zázemí pro novináře. Není v tom žádná politika, je to investice do majetku města a je to nezbytně nutné. Město od nás neslyší za x let žádné požadavky. Vážíme si toho, že máme nájem korunu a myslím, že se o svěřený majetek staráme perfektně. Platíme si elektřinu, plyn, vodu, údržbu hrací plochy a další veškeré údržby. A jsou to nemalé částky,“ uvedl Miroslav Pelta.

Dodal, že peníze za postup do Evropské ligy sice budí dojem velké částky, ale není tomu tak. „Není to ani padesát procent nákladů, které máme ve fotbalovém ročníku,“ doplnil Pelta.

Pelta též uvedl, že pokud by si stadion na zápasy Evropské ligy pronajímal klub třeba na pražské Spartě či Slavii, šlo by o milionové částky. „Od začátku jsme si mysleli, že Evropskou ligu, což je historicky největší úspěch klubu, doma hrát nemůžeme, protože stadion nemá minimální kapacitu osm tisíc diváků, ale dostali jsme výjimku,“ podotkl Pelta.

Podle náměstka primátora Miloše Veleho investici do stadionu připravuje město již několik let a postup klubu do evropské soutěže akci urychlil.

„To není jen o tom, že by se tu měla hrát Evropská liga, ale dlouhodobě víme, že tam jsou problémy z hlediska bezpečnosti, které pokud nevyřešíme, museli bychom klubu vypovědět smlouvu. A co pak se stadionem dál?“ ptá se Vele.