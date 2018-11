V Jablonci provádějí unikátní zákrok, prodlouží život lidem s nádory

První gastroenteroanastomózu udělali jablonečtí lékaři letos v květnu, v úterý 20. listopadu byla na řadě už čtvrtá.

Pacienti s onemocněním slinivky nebo tlustého střeva se mohou vyhnout náročným chirurgickým zákrokům, u kterých hrozí pooperační komplikace. Navíc jim lékaři nemusí zavést vývod například ze střeva, vše je téměř bezbolestné a nemocný může po krátkém zákroku odejít třeba již druhý den domů.

Zatím poslední pacient byl pod dozorem zhruba dvacítky předních českých a slovenských endoskopistů a endosonografistů, kteří v nemocnici měli pravidelný workshop.

Operace trvá jen několik desítek minut

Operace, která trvá jen několik desítek minut, spočívá jednoduše řečeno v zavedení takzvaného stentu mezi dva neprůchozí orgány. Stent je podle Vladimíra Noska, primáře gastroenterologického oddělení jablonecké nemocnice, jakási „činkovitá“ pokovovaná trubička.

„Dříve byli pacienti, kterým se ucpávalo například střevo, dvanáctník či žlučové cesty, odsouzeni k chirurgickému zákroku. V posledních letech můžeme tyto operace nahradit endoskopicky. Jde o metody, které jsou velmi elegantní, efektivní a rychlé. Uděláme takové spojky, které se zavedou buď mezi žaludek a střevo, anebo mezi žaludek či dvanáctník a žlučové cesty. Tudy pak může proudit potrava a tekutiny,“ vysvětluje Nosek.

„Tím nahradíme operaci a pacient se může velmi rychle dostat do domácí péče.“

Slovák Rastislav Kunda působící v Dánsku, světově uznávaný odborník na navigované anastomózy, dodává, že nová metoda pomáhá výrazně také pacientům s nevyléčitelnými zhoubnými nádory.

„Máme už nějaká data, která nám říkají, že výrazně pomáháme zlepšovat jejich život. Dožívají se zkrátka déle. Jejich diagnóza je sice nadále tristní, ale kvalita jejich života se výrazně zvyšuje. Pacienti často ani nevyžadují celkovou anestezii a mnohdy ještě ten den odcházejí domů. Při klasických chirurgických operacích byl pacient poté ještě minimálně týden hospitalizován a nepřijímal téměř žádnou potravu. To teď mizí,“ vysvětluje Rastislav Kunda.

Lékař: Slinivka je hardwarem lidského těla

Lékařka Jiřina Pintová z jabloneckého gastroenterologického oddělení říká, že mezi nejčastější příčiny problémů se žaludkem či slinivkou patří nezřízený způsob života. „Jsou to třeba alkoholické excesy, špatná dieta, ale může to být i tím, že vycestují kamínky ze žlučovodu do žlučových cest, anebo jde o nádorová onemocnění,“ popisuje Pintová.

Rastislav Kunda dodává, že si málokdo uvědomuje, že slinivka je jakýsi hardware lidského těla.

„Do něj se ukládá všechno, co jsme kdy snědli, vypili či vykouřili. Nedá se to resetovat a když se ten hardware přepálí, je zle,“ upozorňuje odborník.

Zákroky, kdy lékaři výše popsanou metodou jako zatím jediní v Česku propojili žaludek se střevem, provedli v Jablonci včetně úterního čtyři.

„Žlučové drenáže ale například provádíme již celkem rutině poslední tři, čtyři roky. Už jsme na nějakých dvaceti zákrocích ročně. Jsme ale limitováni finančně, stenty jsou totiž velmi drahé a pojišťovna je neproplácí. Takže jsme rádi, když vedení nemocnice najde prostředky a my můžeme tyto zákroky provádět,“ uzavírá Vladimír Nosek.