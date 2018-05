Náročné operace už nebudou odkládat, v Jablonci staví nový pavilon

Jde o nejvyšší investici města bez použití dotace v jeho novodobé historii.

V pětipodlažním pavilonu, který má být dostavěn za sedmnáct měsíců, najde místo oddělení anesteziologicko-resuscitační oddělení a jednotka intenzivní péče. Její kapacita se zvýší z osmi na dvanáct lůžek.

„Může se to zdát jako malé číslo, ale pro náš provoz je to dostačující. Doteď jsme museli v určitém období rušit náročnější plánované operace, protože pro pacienty nebylo místo na jednotce intenzivní péče. Navíc v posledních letech dochází k postupné restrukturalizaci okolních nemocnic, jsou omezována nebo zavírána různá oddělení a péče se přesouvá právě k nám nebo do liberecké nemocnice. My na to výstavbou pavilonu reagujeme a jsme schopni se o tyto pacienty postarat,“ vysvětlil ředitel jablonecké nemocnice Vít Němeček.



Kromě zvýšení kapacity přinese nový pavilon další výhody. „Jednak dosáhneme lepší zastupitelnosti personálu a techniky mezi pracovišti a samozřejmě se zvýší komfort pro pacienty i personál. Uvolní se nám také prostory v původních budovách, kde budeme moci rozšířit stávající pracoviště, a to především o ambulance,“ dodal Němeček.

Stavba nového pavilonu měla původně začít dříve. Problémy ale byly s jejím financováním. Na stavbu město žádalo o dotaci ze státního rozpočtu. Předpokládalo se, že město zaplatí padesát milionů ze svého a zbytek budou peníze z ministerstva zdravotnictví. Z ministerstva ale přišla vloni v létě informace, že není možné s účastí státního rozpočtu počítat.

Město zaplatí celou stavbu samo

„Jsme proto připraveni celou stavbu během dvou let financovat z našeho rozpočtu. Pokud dostaneme příspěvek z kraje, budeme jenom rádi. Každopádně jde o největší investici města bez použití dotace v novodobé historii. Tou druhou je letošní rekonstrukce plaveckého bazénu za čtyřicet milionů korun,“ upřesnil náměstek jabloneckého primátora Miloš Vele.

Přípravné práce v nemocničním areálu začaly už na konci dubna. Stavbaři vykáceli několik stromů a postupně překládají inženýrské sítě.

„Stavební práce v areálu přinesou prašnost a hluk, které se především dotknou se stavbou sousedícího pavilonu B. Připravujeme ale opatření, která tyto důsledky zmírní,“ uklidnila mluvčí nemocnice Petra Hybnerová.