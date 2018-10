Cesta robotky Matyldy stopem se odkládá, musí dostat nový zdroj energie

„Selhal zdroj pro mobilní napájení Matyldy, musíme ho proto nahradit novým. Měl by nám snad brzy dorazit, nejpozději v pondělí. Vyměníme ho kus za kus a Matylda bude startovat. Ona funguje, nemá problém, ale musí být v zásuvce. Mobilní zdroj neakceptuje,“ popsal nastalou situaci „otec“ Matyldy Michal Seidl, podle kterého vinu nesou výrobci zdroje.

„Nebyl dobře vyroben. Byla tam nějaká výrobní vada, se kterou jsme nepočítali. Přišlo se na to až ve středu, tedy den před startem, při generální zkoušce.“ S největší pravděpodobností Matylda vyrazí na cestu až v úterý.

Stopařku vytvořili v dílně OpenTechLab sídlící právě v Jablonci nad Nisou. Vytiskli ji na 3D tiskárně. Pokud se robotovi podaří bez úhony dojet do Pelhřimova, zapíše se do České knihy rekordů. Šlo by o prvního robota, který projel stopem republiku.

Pokud řidič na mávající Matyldu u krajnice narazí a skloní se k ní, ona mu hlasem vysvětlí, kdo je a kam se chce dostat. Na šoférovi pak je, zda ji do Pelhřimova vezme oklikou, či s ní navštíví třeba zoo. Žádné větší konverzační téma s ní však v kabině probírat nemůže.