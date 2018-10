Robotická stopařka chce objet republiku, řidiči ji mohou pozvat do zoo

Pokud se robotovi podaří bez úhony dojet do Pelhřimova, zapíše se do České knihy rekordů. Šlo by o prvního robota, který projel stopem republiku. Na svoji pouť se vydá 25. října.

„Jednoduše ho umístíme na výpadovku z Jablonce a robot začne stopovat. My ho jen zpovzdálí budeme sledovat, ke komu nasedl a video z jeho první cesty pak umístíme pro naše fanoušky na Facebook,“ odhaluje „otec“ Matyldy Michal Seidl.

Matylda se chová podle situací

Pokud řidič na mávající Matyldu u krajnice narazí a skloní se k ní, ona mu hlasem vysvětlí, kdo je a kam se chce dostat. Na šoférovi pak je, zda ji do Pelhřimova vezme oklikou, či s ní navštíví třeba zoo. Žádné větší konverzační téma s ní však v kabině probírat nemůže.

„My jsme Matyldu původně chtěli napojit na umělou inteligenci prostřednictvím internetu, aby byla schopná komunikace s lidmi, aby se dala napojit třeba na Wikipedii. Bohužel nám žádný z operátorů nebyl schopen zajistit dostatečně velký tarif, abychom ten objem dat zvládli. Matylda proto komunikuje jen základně. Má na sobě senzory a ty vyhodnocují, zda se nachází ve fázi stopování, nebo už ve fázi, že za ní někdo přišel a zjišťuje, kdo to je, či ve fázi, že už se veze. Podle toho přizpůsobí své chování,“ vysvětluje konstruktér robota. Délka času stráveného s Matyldou by podle něj neměla překročit 24 hodin.

Nedá se nezeptat na otázku, zda se konstruktér Matyldy nebojí, že jí někdo na cestě ublíží, či ji dokonce odcizí. „Tak bojíme se, ale jsme na to připraveni a smířeni s tím. Ale doufáme, že se tak nestane, už se nám hlásí i hodně lidí, že Matyldu svezou,“ říká Michal Seidl.

„Pokud by ji ale někdo třeba i neúmyslně poškodil při manipulaci, tak bude mít robot s sebou lékárničku. Ta bude obsahovat také izolepu a tou může člověk nějakou robotovu odpadlou část přilepit.“

Robota v USA zničili vandalové

Tvůrci Matyldy tak doufají, že nedopadne jako její kolega Hitchbot, který stopem cestoval před třemi lety po Kanadě a Evropě. Osudnou se mu ale stala snaha stopovat v USA.

Zde skončil velmi záhy po svém startu, když ho zlikvidovala parta vandalů ve Filadelfii.

„Matylda bude navíc osvětlená za pomoci nějakých led světýlek,“ dodává Seidl.

A proč robot dostal jméno vlastně Matylda? „Nic za tím není, bylo to prostě první jméno, které mě napadlo. Je to takové krásné typické české jméno. A proč holka? Protože je taková roztomilá, proto má holčičí mód,“ popisuje konstruktér.