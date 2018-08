Silnice v okolí jablonecké přehrady ucpávají auta, pomoci by mohl tunel

Projekt, který město řešilo již v minulosti, nyní opět oprášilo hnutí ANO. Představilo ho dokonce premiéru Andreji Babišovi a chce o něm jednat s ministrem dopravy. Problém ale nejsou jen peníze, ale i majitelé dotčených silnic. Aby se na financování podílel kromě města i stát a kraj, museli by se změnit jejich vlastníci.

Vedení města se projektem zabývalo již před jedenácti lety a zastupitelé dokonce odhlasovali, že jsou pro variantu dlouhého tunelu. Vyloučili tak další dvě varianty: krátký tunel jen pod Vrchlického sady, protože ten by zničil park, a také systém kruhových křižovatek. Ty by zase nepřirozeně rozdělily čtvrť.

Tunel by měl stát téměř půl miliardy

„Není to náš projekt, vytáhli jsme ho ze šuplíku, ale dopravní situace kolem přehrady je opravdu neúnosná a chceme ji posunout dopředu. Počítáme, že celý projekt by vyšel na přibližně 480 milionů korun a asi dvacet procent nákladů by šlo z městské kasy. Zbytek by byl na státu a kraji. Buď se budeme muset zadlužit, nebo někde ušetřit. Nejsme však ješitové a víme, že se to nemusí za tři, čtyři roky podařit a může to dokončit někdo po nás. Ale chceme, aby se to začalo řešit a aby ten tunel v Jablonci byl,“ řekl lídr kandidátky ANO pro podzimní komunální volby Milan Kroupa.

Dodal, že Babiš tunel neodmítl, ale peníze na něj neslíbil. „Budeme ale jednat v září s ministrem dopravy Danem Ťokem,“ doplnil Kroupa.

Tunelu je nakloněn i náměstek jabloneckého primátora Lukáš Pleticha (ČSSD).

„Nějaké varianty tunelu u přehrady jsou zakreslené na plánech již z třicátých let. Řešilo se to pak znovu v šedesátých letech. Problém dopravy u přehrady se bohužel odsunul kvůli stavbě přeložky silnice I/14 mezi libereckými Kunraticemi a jabloneckými Rýnovicemi. Stát totiž neřeší problémy, které ještě nejsou, kraj zase říká, že to překračuje jeho rámec a že to má řešit stát, respektive Ředitelství silnic a dálnic. Takže jsme tak trochu v kleštích. Je dobře, že ANO vytklo opět toto téma, ale zatím si povídáme jen u stolu. My bychom potřebovali dohodnout se s krajem a státem, která silnice bude čí. Například ulice U Přehrady je krajská, Palackého směr na náměstí zase městská,“ vysvětlil Pleticha.

Kruhové křižovatky jsou passé, říká dopravní specialista

Podle náměstka by měl tunel asi tři sta metrů. „Hodně by totiž zabraly nájezdové rampy do tunelu. Z hlediska urbanismu je varianta dlouhého tunelu nejlepší. Zůstane park ve Vrchlického sadech a auta by vyjela někde u sídla technických služeb,“ upozornil Pleticha.

Ten cenu projektu odhaduje na minimálně 350 milionů korun. „I když dnes to bude jistě více,“ podotkl.

Tunel se zamlouvá i zastupiteli a předsedovi dopravního výboru města Jindřichu Berounskému (nyní ČSSD).

„Je to jediná správná varianta. A je to opravdu na pořadu dne. Nejhorší je opravdu to křížení ulic U Přehrady a Palackého a také ten nešťastný kruhový objezd u Kapličky, kde se už od rána tvoří zácpy. Navíc kruhové křižovatky jsou dnes už passé, zbytečně by tu čtvrť rozdělily. Z ulice Palackého by měl být krásný městský bulvár jako tomu bylo před vznikem sídliště Mšeno,“ popsal Berounský.