Jablonec chce opravit koupaliště, ani pak tam ale plavce nepustí

Město totiž chce získat finance na technickou renovaci koupaliště z peněz Evropské unie. Jenže dotace není určena na obnovu koupališť, ale na ochranu přírody a krajiny.

Náklady na rekonstrukci jsou přes 4,7 milionu korun. Pokud Jablonec s žádostí uspěje, dá ze svého více než 1,2 milionu a hotovo by mohlo být v roce 2020.

„Zatím by se jednalo o technická opatření, která se musí udělat, aby mohla nádrž bezpečně fungovat. Může také sloužit ke zvládání různých ekologických katastrof. Například když je v Lužické Nise otrávená voda, tak je potřeba tu vodu naředit. Pokud bychom to chtěli udělat vodou z koupaliště, tak dneska bychom sice zvedli stavidlo, ale teprve po tři čtvrtě hodině by začala skrz nejrůznější nánosy teprve odtékat voda do Nisy a to je pozdě,“ vysvětlil náměstek jabloneckého primátora Lukáš Pleticha.

Ten nevyloučil, že by se v budoucnu mohli vrátit do nádrže plavci. „Nebráníme se tomu, aby se koupaliště obnovilo, ale až po uplynutí doby udržitelnosti projektu. Jako u každého vodního díla se však musí vypracovat provozní řád a bude záviset na tom, jaké se v něm stanoví podmínky,“ doplnil Pleticha.

Novoveské koupaliště zájem návštěvníků poutalo naposledy v devadesátých letech, kdy se čistila a opravovala jablonecká přehrada. Město tehdy do koupaliště investovalo hodně peněz. Na místě vyrostly například skokanské můstky a další atrakce.

„Jako koupaliště areál v posledních letech moc nefungoval a přílišný zájem o něj nebyl ani v době vypuštěné přehrady,“ dodal Pleticha.