Věži jablonecké radnice hrozilo, že spadne. Oprava se nejspíš protáhne

Termín dokončení oprav, při kterých měly funkcionalistickou věž opustit nevzhledné fleky od drolící se omítky, se několikrát posunul. A vypadá to, že se nestihne ani další vyřčený termín - konec října.

Tajemník jabloneckého magistrátu Marek Řeháček říká, že v minulosti přidávali stavbaři do betonu speciální přísady, které způsobovaly degradaci železobetonové konstrukce.

Hrozilo, že věž spadne

„Říká se tomu hlinitany. Kvůli nim tam vznikala nějaká chemická reakce, která mohla způsobit až to, že by se beton rozsypal. Vládly tady takové obavy. Naštěstí různé testy a průzkumy tenhle černý scénář nepotvrdily. Ale dokonce existovala varianta, že věž spadne. Byly i případy v Česku, kdy se podobné stavby kvůli těmto faktorům zřítily,“ vysvětluje Řeháček.

Tajemník radnice dodává, že navíc hrozilo, že by odlamující se kousky fasády mohly spadnout na kolemjdoucí. „Ale vše už je v pořádku. Udělaly se vyzdívky ve věži a vypadá to, že příští rok už by mělo být hotovo,“ doplňuje Řeháček.

Práce na obnově fasády radnice z roku 1933 začaly loni západní stranou a věží. Zatímco jedna strana budovy je hotová, věž se musela zazimovat a práce se znovu rozběhly až v květnu.

„Loni nás zbrzdily komplikace v nosné železobetonové konstrukci a ve zdivu věže. Odhalily je testy, které jsme preventivně nechali provést,“ vysvětlil nedávno důvody zdržení náměstek primátora Lukáš Pleticha. Posudky potvrdily, že skelet je v pořádku.

K poničení přispělo nepříznivé počasí

„K poničení věže přispělo nepříznivé počasí, jež degradovalo keramické zdivo,“ podotkl Pleticha.

Na základě rozboru betonových konstrukcí doporučili odborníci výměnu narušeného keramického zdiva a jeho ukotvení pomocí kovové sítě k nosnému skeletu.

„Takto ošetřená konstrukce se opatří jádrovou omítkou a nanese se finální břízolitová probarvená omítka dle původního návrhu,“ popsal Petr Mikulášek z oddělení investiční výstavby města. Oprava statických poruch konstrukce věže vyjde město na 3,7 milionu korun.

Budova jablonecké radnice byla postavena v letech 1931 až 1933 podle návrhu architekta Karla Wintera. Památkově chráněnou budovu město postupně obnovuje.