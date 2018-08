Jablonecká Proseč si oddechne od kamionů, skládka se přesune na Brandl

Jak již MF DNES informovala, zastupitelé loni v říjnu schválili záměr vybudovat centrum pro nakládání s odpadem v areálu bývalé teplárny, který vlastní město.

„Plochu pro přesun z Proseče máme připravenou. Nebude to hned, ale jsme o krok napřed. Máme za sebou jednání s většinovým vlastníkem společnosti SKS odpady, firmou Marius Pedersen, a jsme rámcově dohodnuti na dalším směřování vývoje v oblasti odpadového hospodářství v Jablonci,“ uvedl primátor města Petr Beitl.

Využití areálu teplárny pro nakládání s odpady je ideální i podle studie, kterou si město nechalo zpracovat u projektové kanceláře ARCHaPLAN. Předběžný odhad nákladů na vybudování nového centra zpracování odpadu je více než 48 milionů korun.

Auta s odpadem trápila obyvatele Proseče

„Přístup do areálu umožňuje silnice přes Zelené údolí, přes letos opravený most. V lokalitě nejsou žádné obydlené domy, jimž by mohla projíždějící auta vadit tak jako lidem žijícím na Proseči,“ vysvětlil náměstek primátora Miloš Vele.

Ten již dříve uvedl, že umístění sběrného dvora a překladiště na Proseči je pouze dočasné.

„Haldy odpadu, projíždějící velká svozová auta a v neposlední řadě kolony osobních aut s přívěsnými vozíky, která přivážejí odpad z domácností, trápí obyvatele, kteří bydlí v sousedství stávajícího překladiště. Území Proseče je mimořádně atraktivní a je ho pro odpadové hospodářství škoda,“ řekl Vele.

Požár na skládce zasáhl třídící halu na papír a plasty. Služby pro obyvatele Jablonce ale zůstaly zachovány.

„Hala je ovšem nefunkční, shořela veškerá technologie, lis, přepravníky, vysokozdvižný vozík. Narušená je i konstrukce haly,“ popsal ředitel společnosti SKS Zdeněk Faistaver a škodu předběžně odhadl na zhruba dvacet milionů korun.