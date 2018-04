Jablonec chce schovat auta pod zem, na náměstí zatím vrátí kašnu

Zatímco kašna s rekem z eposu Písně o Nibelunzích, kterého její odpůrci považují za symbol německého vlastenectví a nacionalismu, je už zakreslena v návrhu předního českého architekta Václava Girsy, podzemní garáže jsou jen myšlenkou.

„Podzemní parkoviště je projektem s výhledem deseti, patnácti, možná dvaceti let,“ uvedl primátor města Petr Beitl. Podle něj by šlo o stavbu, která půjde do stamilionů korun. „Je však utopie, že bychom si to mohli dovolit z našeho rozpočtu,“ dodal primátor.

Jablonec vyšle do země sondy

Jeho náměstek Lukáš Pleticha ovšem uvedl, že by se projekt podzemního parkovacího domu měl zapracovat do studie proměny Horního náměstí.

„Teď možná ty peníze nevidíme a není vyhlášen ani žádný dotační program. Nepovažoval bych to ale za úplné sci-fi, až bude nějaká dotace vyhlášena, už to bude jen o tom, kdo je připraven a ten kdo je, má možnost pak získat nějaký významný příspěvek,“ okomentoval Pleticha.

Podzemní parkoviště zatím tedy nemá konkrétní obrysy, ale co jisté je, že město si nyní na náměstí nechá provést několik geologických sond.

„Potřebujeme zjistit, jaké je geologické podloží na místě, kde stála Metznerova kašna. Tady stále nemáme jasné, jak je to založené. Jde přitom o dost podstatnou věc při úvahách o rekonstrukci kašny. Loni na podzim sice už tady jedna sonda proběhla, ale není moc vypovídající,“ vysvětlil Pleticha.

Zda na kašně bude trůnit rytíř Rüdiger, je podle náměstka námětem další diskuze. „Zatím rytíře necháváme otevřeného, zatím zpracováváme technický projekt na samotnou kašnu, aby tam byla voda, aby cirkulovala. Umělecká část bude ještě k diskuzi,“ dodal Pleticha.

Vodu na náměstí přivede druhá kašna

Přislíbil také, že architektonický návrh na novou podobu náměstí by mohlo vedení magistrátu představit koncem dubna na setkání s obyvateli v jabloneckém Eurocentru.

Kromě geologického posouzení podloží byly už loni zahájeny práce na opravě opěrné zdi náměstí, které mají pokračovat i letos.

Pleticha již na únorovém jednání zastupitelstva sdělil, že kostel na náměstí je zapsanou kulturní památkou a to včetně prostoru před ním. Znamená to tedy, že zde nemůže vzniknout například dětské hřiště.

Na Horním náměstí se však neřeší jenom kašna s Rüdigerem, ale také menší a dnes zdevastovaná kašna ve spodní části náměstí, kde je v současnosti parkoviště.

„Zde momentálně řešíme povolení přípojek, jelikož dříve byla tato kašna průtočná, ale ty sítě jsou dnes již nepoužitelné,“ popsal Pleticha. Primátor Beitl doplnil, že chce, aby tato kašna už nedělala náměstí ostudu.

Nejvíce se o rekonstrukci náměstí začalo plamenně diskutovat v roce 2015, kdy se začalo s přípravou na obnovu Metznerovy kašny. Některým obyvatelům města vadí, že by se na ni měla v kopii vrátit socha hrdiny Rüdigera. Městem koluje i petice v níž signatáři žádají, aby se socha stržená po druhé světové válce jako symbol tehdy nenáviděného germánství znovu nevztyčovala.