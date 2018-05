Šipky chtějí v Jablonci vyměnit za korálky. Turisty zavedou k památkám

V praxi to má vypadat tak, že cestička z korálků lidi zavede k barevné tabulce v dlažbě, která bude odkazovat k nějakému významnému místu či turistickému magnetu.

Korálky si autoři projektu vybrali jako symbol toho, že Jablonec je celosvětově známý výrobou skla a bižuterie. Cedule s piktogramy atraktivních míst mají navíc obsahovat co nejméně textu, aby byly mezinárodně srozumitelné.

Jak již MF DNES před dvěma lety informovala, informační centrum chtělo po městě vybudovat několik korálkových tras za více než osm milionů korun. Nevyšla ale dotace z Evropské unie. Nyní tedy infocentrum přišlo s projektem menším za více než šest set tisíc korun. Zkušební trasa má vést od radnice k informačnímu centru.

„Trasa povede Komenského ulicí a bude zde sedm zastavení, jedno například u kostela svaté Anny. Komenského ulice je totiž taková naše Zlatá ulička,“ popsal na čtvrtečním jednání zastupitelstva ředitel Jabloneckého kulturního a informačního centra Petr Vobořil.

Podle Vobořila jsou do budoucna v plánu další trasy. „Chtěli bychom mít informační tabule například i u památek, které jsou v soukromém vlastnictví nebo v majetku církve. Mohly by se tu objevit třeba naše funkcionalistické vily. Máme předběžně souhlas některých majitelů,“ dodal Vobořil.

Inspirace přišla z Porta, ale v Jablonci v zimě sněží

Vytváření cest z korálků dostali na starosti architekti z libereckého ateliéru Mjölk. „Máme připraveny různé barevné varianty tras a ukazatelů. Před významnými stavbami by pak byly informační panely s historickými fotografiemi, popisky a QR kódy. Když dojdou lidé po korálcích k barevné dlažební kostce, tak ta je odkáže na tabulky na domech,“ vysvětlil za Mjölk architekt Jan Mach.

Ten již dříve řekl, že současný systém ukazatelů se šipkami je zastaralý.

„Šipky nejsou moc zábavné. Inspirovali jsme se proto v Portu, kde od středověku používají jako značení keramické modrobílé dlaždice, kterými se tam zdobily fasády. Je to univerzální prvek čitelný pro všechny národy a podobné by to mělo být i v Jablonci. Proto jsme hledali materiál, který je pro něj typický a našli jsme korálek,“ doplnil Mach.

Někteří jablonečtí zastupitelé ale nejsou nápadem na nový informační systém příliš nadšeni. Nezdá se třeba Janu Zemanovi z hnutí ANO. Narážel totiž na to, že korálky přes zimu zakryje sníh.

„Říkal jsem to minule a budu se opakovat. Všechno, co bude v Jablonci umístěno na zem, je problém. Tohle patří někam do jižních států. V rámci své práce hodně cestuji a nedokáži si představit, že se něco takového dá udělat v našich zeměpisných šířkách. Bylo by to náročné na údržbu,“ uvedl Zeman.

Vobořil ovšem říká, že údržba korálků a barevných dlažebních kostek nebude problém. „Hovořili jsme s ředitelem technických služeb a zaručil se, že nemá problém s údržbou těchto ukazatelů,“ upozornil Vobořil.