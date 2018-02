Jablonec nevyvěsí vlajku Tibetu. Vyřešme si problémy v Evropě, říká primátor

Tibetská vlajka visela na radnici v letech 2013 až 2015. Předtím ji město na svém území taktéž nechtělo. Uzavřelo totiž partnerství s jihočínským městem Pej-Chaj a nechtělo prý tímto aktem ohrozit obchodní styky s Číňany. Vlajka Tibetu totiž mimo jiné připomíná povstání Tibeťanů proti čínské okupaci.

Primátor Jablonce Petr Beitl (ODS) uvedl, že by si Evropa měla nejprve vyřešit své problémy s lidskými právy doma a pak se teprve zabývat bezprávím v jiných částech světa.

„Mám za to, že Evropa má dost svých problémů s lidskými právy, než abychom se zabývali lidskými právy v daleké zemi za mořem, která má navíc úplně jinou kulturu. Tím se můžeme zabývat, až si to tady v Evropě všechno srovnáme a srovnáme se například s následky toho, co jsme udělali v Sýrii nebo v jiných zemích ostatních kontinentů. Pak teprve raďme někde v zahraničí,“ komentoval nepověšení tibetského symbolu Petr Beitl.

S primátorovým postojem nesouhlasí třeba opoziční zastupitel Jindřich Berounský (exZměna). Podle něj se Jablonec do ničeho nemíchá. Jde o symbolickou podporu nejen národa v Tibetu, ale i o podporu lidských práv všeobecně.

„V kontextu současné politické situace a ne úplně dobré situace Evropy je nanejvýše žádoucí ukázat nějakou solidaritu. Přece i v našich dějinách jsme zažili mnoho období a epoch, kdy jsme byli utlačováni a nebyli uznáváni. Nejde o žádné vměšování, ale o symbolickou podporu,“ uvedl Berounský.

Primátor chce, aby o vlajce rozhodovala rada

Beitl si však nemyslí, že by šlo pouze o obecné podpoření lidských práv ve světě.

„Tento názor nesdílím, protože se vměšujeme někam na úkor někoho, a to rozhodně není nic obecného. Pokud chceme podporovat lidská práva, udělejme něco pro to, abychom podpořili něco konkrétního,“ dodal primátor.

Sám zastupitelům předložil materiál, ve kterém chtěl, aby o problematice tibetské vlajky přestalo rozhodovat zastupitelstvo a tato pravomoc přešla na radu města. Jablonečtí zastupitelé však jeho návrh neschválili.