V Jablonci řeší, kdo postaví obří krystal u muzea. O zakázku není zájem

Do výběrového řízení na zhotovitele stavby se totiž nepřihlásila žádná firma. Muzeum proto vypsalo nový tendr a zatím to vypadá, že o zakázku není takřka žádný zájem.

Ředitelka muzea Milada Valečková se domnívá, že na vině může být i složitost navrhované přístavby.

„Ta zakázka je poměrně technologicky složitá. Navíc pro malé firmy je to příliš velká zakázka, pro velké naopak malá. Snažíme se neustále oslovovat nejrůznější firmy, které nás napadnou, nebo nám je někdo doporučí, ale zatím neúspěšně,“ odhalila Valečková.

Ta již před časem uvedla, že největší komplikace stavbařům přinese zřejmě svrchní plášť krystalu.

„Je hodně specializovaný. Každý případný uchazeč by ho musel zpracovat jako subdodávku. Navíc firem, které by se tomuto věnovaly, není mnoho,” řekla Valečková.

Už teď je jasné, že termín kolaudace stavby se nestihne. Stavět se mělo začít letos v září a dokončení mělo přijít jako dárek ke 115 letům muzea v roce 2019.

„Nyní už počítáme s tím, že práce na zakázce začnou příští rok v dubnu,“ upozornila ředitelka.

Muzeum se již dokonce dohodlo s ministerstvem kultury, které je jeho zřizovatelem, že navýší cenu zakázky.

„Mohla by to být motivace pro firmy, aby se do výběrového řízení přihlásily. Jeho uzávěrka je na začátku listopadu a uvidíme, zda tento krok pomůže. Zatím reálně projevila zájem jedna firma, ale ta je ve fázi, že propočítává nabídku,“ doplnila Valečková.

Peníze zatím v ohrožení nejsou

„Peníze z ministerstva kultury prozatím nejsou v ohrožení, ale jsou tu jisté obavy, co se stane, když zakázku nevysoutěžíme. Ale jsme optimisté.“

MF DNES oslovila i architekta projektu Michala Hlaváčka. Ten však na zaslané otázky v pátek nereagoval. Již dříve ale popsal, jak by měla unikátní přístavba vypadat.

„Inspirací mi byl fakt, že jablonecká bižuterie je založena na broušení skleněných krystalů,” sdělil pražský architekt, který je například autorem depozitáře historických vozů Škoda ve Škoda Auto muzeum v Mladé Boleslavi.

„Krystal by měl mít tři podlaží. Každé je určeno pro jiné účely. Základem celé stavby by měla být středová železobetonová konstrukce, kde by se nacházel výtah a schodiště. Na centrální kostru by měla být zavěšená ocelová konstrukce a skleněný plášť.“

Na vině nezájmu o zbudování netradičního výstavního pavilonu ovšem nemusí být jen jeho složitost. Jak již MF DNES nedávno informovala, stavební firmy mají v posledních letech velké množství zakázek, nestíhají, a proto si mezi nimi pečlivě vybírají či vysoutěžené tendry nakonec odříkají.

Když zůstaneme v Jablonci, tak zde firma Metrostav odstoupila od vysoutěžené stavby pavilonu akutní medicíny v místní nemocnici za 122 milionů.

„Řekli nám, že už nejsou schopní garantovat vysoutěženou cenu,“ zmínil primátor Jablonce Petr Beitl.

Žádná firma neměla na jaře zájem ani o přestavbu bývalého turnovského internátu ve Skálově ulici na jednu z budov městského úřadu.

„Opravdu mě překvapilo, že se nikdo nepřihlásil do soutěže na zakázku za asi čtyřicet osm milionů bez daně,“ řekl nedávno starosta Turnova Tomáš Hocke. Turnov musel tendr opakovat.