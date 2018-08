Koalice v Liberci se hádá kvůli nepořádku ve městě, Korytář přišel o funkci

Tato městská organizace má mimo jiné vykonávat ruční čištění ulic. Odvolání se přitom týká jen dvou ze tří členů správní rady, konkrétně Jana Korytáře a Karolíny Hrbkové ze Změny, kteří jsou oba náměstky primátora.

Třetí členka, zastupitelka Eva Karhanová Horynová z exANO, na své pozici zůstává. Dokonce povýšila na předsedkyni správní rady.

„Paní Karhanová ve správní radě zůstává, aby byla zachovaná kontinuita. Ona už delší dobu kritizovala své kolegy, ale neměla šanci to nijak změnit,“ vysvětlil odvolání Langr, který spolu s náměstkem Tomášem Kyselou (exANO) nahradil oba odvolané.

Je to uměle vymyšlená kauza, míní Hrbková

Korytář s Hrbkovou přitom odmítají, že by za neuklizené ulice mohli právě oni. „Je to uměle vymyšlená kauza. Supervizi nad zimní údržbou a čištěním města má ve své kompetenci právě odbor správy veřejného majetku pod panem Kyselou. Prvotně totiž mají na starost úklid města Technické služby města Liberec (TSML), které si to pak fakturují městu. A v tom je právě ten problém. TSML se bouří, že jim komunitní práce berou zakázky, protože komunitní práce to dělají zadarmo. Každý týden se dohaduje, kdo co bude čistit. Naše odvolání je tak vyložený podraz před volbami,“ obhajuje se Hrbková.

Zaměstnanci KPL jsou lidé na veřejně prospěšných pracích, dlouhodobě nezaměstnaní nebo s nulovou kvalifikací. Primátor Tibor Batthyány to ale vidí jinak. „Zaměstnanci komunitních prací se nám toulají po lesích, to se pak nelze divit, že je ve městě nepořádek,“ řekl primátor v narážce na to, že část pracovníků čistila v minulých dnech zarostlý amfiteátr v Lidových sadech.

V amfiteátru se uklízelo na příkaz náměstků, tvrdí primátor

„Ti lidé tam byli vyloženě na příkaz paní Hrbkové a Korytáře kvůli předvolební akci Změny, která si chce udělat v amfiteátru koncert. To je zneužívání lidí z komunitních prací. Ti měli být v ulicích a sbírat odpadky,“ dodal primátor.

Jako důvod odvolání Korytáře a Hrbkové to prý ale nelze vnímat. „Kdybychom řekli, že jsme je odvolali kvůli čištění amfiteátru, tak bychom z toho udělali politickou věc a to rozhodně nechceme,“ řekl Langr.

Podle Korytáře je ale i amfiteátr zanedbaným městským majetkem, který si zaslouží údržbu. „Navíc tam bylo jen deset z celkových sto zaměstnanců komunitních prací po dobu osmi dnů. Ostatní normálně uklízeli po městě. Odmítám, že kvůli čištění amfiteátru se Liberec topí v odpadcích.“

Nová správní rada chce ale dosavadní systém ručního čištění ulic předělat. Zvýšit by se tak měl počet pracovních čet, které budou každý den uklízet Soukenné náměstí, náměstí před radnicí a přilehlé ulice v centru města.

„Zároveň chceme, aby městská policie více dohlížela na dodržování pořádku na Fügnerově ulici, která patří v tomto smyslu k nejhorším ve městě,“ dodal Langr.