Naplňuje mě to hrdostí, říká žena, kterou v roce 1968 vyfotil Jan Palach

Zprava na fotografii je podle Blažka Miloslava Lugertová, Hana Bednářová, nyní Myšková, Jana Müllerová, nyní Karschová, Jitka Halandová, nyní Fialová, Naďa Oulehlová, nyní Kortusová a Vladimíra Marešová, nyní Hlinčíková.

„Všechny chodily do stejné třídy, vyučily se v Novém Boru malířkami skla,“ říká historik z Ústavu pro studium totalitních režimů.

Momentálně shání kontakt na některé aktérky fotografie. „Kontakt máme na paní Karschovou, Fialovou a Kortusovou. Pokud by někdo měl kontakt na paní Lugertovou, nevím, zda se nejmenuje nyní jinak, Myškovou, snad žije v USA, a Hlinčíkovou, budeme vděční za zprostředkování kontaktu,“ vyzývá odborník na svém facebookovém profilu.

Blažek je přesvědčen, že dívky jsou zachyceny v okamžiku, kdy držely protestní hladovku proti okupaci Československa vojsky Varšavské smlouvy.

„Datum jsem odhadl podle další Palachovy fotky z Nového Boru, kde je zachycen plakát vyzývající k hladovce od 29. srpna 1968 od 16 hodin po vzoru hladovky, která tehdy probíhala v Teplicích,“ doplnil Blažek.

Serveru Novinky.cz se podařilo promluvit s jednou z žen z fotografie Naďou Kortusovou.

„Samozřejmě jsem nemohla tušit, že tím, kdo nás fotí, je Jan Palach. Ale mockrát jsem si na ten okamžik vzpomněla. Později jsem měla malé děti a kolikrát jsem si říkala, že někde je fotka z té hladovky a že doufám, že ji nevyštrachají a že mě za to nezavřou,“ řekla žena pro Novinky.cz.

Jan Palach

„Pořád se kolem nás ochomýtal. A ptal se, jestli nám není zima. Pak dokonce zařídil, že nám odněkud přinesli polystyren pod zadek, abychom nenastydly,“ vzpomíná žena.

Kortusová se o tom, že se hledají dívky z fotografie Jana Palacha, dozvěděla od kamarádky. „Volala mi a ptala se mě, jestli jsem někdy držela hladovku,“ uvedla. „Jsem ráda, že se ta fotka objevila. Je to neuvěřitelná náhoda, že nás vyfotil právě Jan Palach, a naplňuje mě to hrdostí,“ říká Kortusová.

Fotografie, které Palach pořídil v Novém Boru budou součástí historické expozice v jeho rodném domě ve Všetatech na Mělnicku.

„Jan Palach fotografie s největší pravděpodobností pořídil při cestě za bratrem Jiřím, který žil v nedalekém Kamenickém Šenově a Jan tam měl dokonce trvalé bydliště. V osobním archivu je uchovával jeho přítel Ladislava Žižky, kterému adresoval jeden ze svých posledních dopisů,“ informoval Blažek.

Palach měl s Českolipskem úzké vztahy. Už jako děti jezdili bratři Jiří a Jan Palachovi s maminkou na prázdniny do Sloupu v Čechách. Jiří se pak v roce 1966 přestěhoval do Kamenického Šenova, kde by měl žít dodnes. Do Šenova se později přistěhovala i Palachova matka, která zde v roce 1980 zemřela.