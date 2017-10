Jilemničtí protestují proti novému koupališti, rozhodnout má referendum

Části Jilemničanů se totiž radniční projekt za více než 76 milionů korun nelíbí. Podle nich je předražený a koupaliště lze postavit přibližně za polovinu ceny.

Radnice i odpůrci navrhované podoby koupaliště se shodnou v jednom - pětitisícové město si nové koupaliště zaslouží. To staré nefunguje již deset let a je v havarijním stavu.

Iniciátor: Poměr je špatně nastaven

Mezi odpůrce navrhované podoby koupaliště a iniciátory petice o vyvolání referenda patří i opoziční zastupitel za ODS Vladimír Richter.

„To, co radnice navrhla, je malá plocha za obrovskou cenu. Ten poměr je špatně nastaven, šlo by o zbytečné vyhazování peněz z městského rozpočtu. My nabízíme určitou variantu za přibližně 38 milionů korun. Není to ještě dotažené do projektové dokumentace, ale na to by byl čas přes zimu, kdyby se občané rozhodli, že navrhovanou radniční variantu nechtějí,“ vysvětlil Richter.

Dodal, že jejich varianta počítá nejen s koupalištěm a se zachováním a opravením původní bazénové vany, ale i s víceúčelovým areálem. V něm by lidé našli hřiště na volejbal či badminton, občerstvení a další zázemí.

„Chceme, aby nešlo o areál, který by byl využíván vzhledem ke zdejšímu podnebí jen nějakých pár desítek dnů v roce, ale aby areál fungoval po celý rok,“ doplnil Vladimír Richter.

„Třicet milionů musí stačit.“

Richtera podporuje také zastupitel Evžen Malý z Hnutí za harmonický rozvoj měst a obcí. „Věřím, že se koupaliště v Jilemnici postaví. Ale v jiné podobě, než nachystalo vedení města. Ať je biotopové nebo betonové jako kdysi. Víme dobře, že je nutné vybudovat příjezdovou cestu, parkoviště, obslužnou budovu. Ale to se dá přeci pořídit za úplně jiné peníze než 76 milionů, kolik to má stát teď. Třicet milionů na koupaliště ve městě, jako je Jilemnice, přeci musí stačit,“ sdělil Malý.

Pod petici k vyvolání referenda sehnali její iniciátoři 1177 podpisů. „Podařilo se nám to za nějaké tři týdny,“ dodal Richter.

Pro vedení města bylo vyvolání referenda těžkým úderem. „Na projektu se pracovalo deset let. Prošel schválením zastupitelstev různých složení, je k němu hotová projektová dokumentace, vydáno stavební povolení, vypsáno výběrové řízení,“ řekla starostka Jilemnice Jana Čechová (Sdružení nezávislých).

Pokud lidé projekt odmítnou, stavět se nebude

Prozradila také, že nabídkové ceny od dodavatelů stavby se pohybují od téměř 58 milionů do více než 61 milionů korun bez daně. „Vybraný dodavatel bude zveřejněn po dokončení zadávacího řízení v souvislosti s výsledky referenda. Výstavba má trvat deset měsíců. Pokud lidé projekt odmítnou, stavět se nebude,“ podotkla starostka.

Ta již dříve uvedla, že lidé koupaliště chtějí, ale každý má o něm jinou představu. „Zjišťují si, kolik stálo v Mříčné nebo Lomnici, ale tam musí každoročně navrch investovat další miliony. A nemají ani parkoviště. To se u nás vybudovat musí, stejně jako příjezdová cesta. Opravovat současné koupaliště nejde. Vše je třeba vybudovat nově,“ vysvětlila Čechová.

„Projekt svým rozsahem a rozpočtem nepřesahuje jiné projekty města z minulosti, nebo ty, které ještě nyní probíhají. Jde o neustálé zvyšování životní úrovně a pohodlí našich obyvatel,“ podotkla starostka.