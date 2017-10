Na plakáty exprimátora Kittnera načmáral vandal kosočtverce

Vulgární obrázky namalované přes Kittnerův obličej jsou na nejrůznějších místech města. Ještě v pondělí visely třeba na frekventované Fügnerově ulici. Jinde, jako třeba u Severočeského muzea, doplňují portrét i hanlivé nápisy.

Plakáty strana odstraní

„Plakáty odstraníme. Bohužel to patří k věci a svědčí to o kultuře některých lidí, voliči jsou různí. Někde na vesnicích nám zase lidé plakáty strhávají,“ uvedl Vladimír Kordač, regionální manažer ODS.

Vandal pomaloval jen Kittnerovu podobiznu, například plakáty lídra ODS do parlamentních voleb Petra Beitla počmárané nebyly.

ODS podle vyjádření svého manažera nechce věc řešit přes policii. „Způsobili nám sice škodu, ale člověk musí být nad věcí. Jiří Kittner budí jako bývalý primátor emoce. Buď ho mají lidé velmi rádi, nebo ho hluboce nenávidí a víc se na něj zaměřují. Málokomu je ten člověk úplně volný,“ zmínil Vladimír Kordač.

Kittner trestní oznámení nepodá

„Trestní oznámení kvůli tomu fakt podávat nebudeme. Policie má na starosti jiné věci, než aby se zabývala tím, kdo pomaloval Kittnera,“ komentoval věc sám Jiří Kittner.

„Před volbami to je už kolorit, stalo se mi to několikrát. A víte co, na druhou stranu to svědčí o tom, že někoho zajímáte. Máte příznivce, i odpůrce. U politika je nejhorší, když je lidem jedno. Je jasné, že se projeví spíš odpůrci,“ dodal Kittner.

„Kdybychom vandala viděli na kamerách, zasáhli bychom. Žádné ničení plakátů jsme ale nezaznamenali,“ uvedla mluvčí liberecké městské policie Daniela Bušková.

Václav Horáček, krajská jednička TOP 09, označil sprostě počmárané Kittnerovy plakáty za ubohost. „Nevím, jestli si jejich autor uvědomil, že Jiřímu Kittnerovi může spíše pomoci, než uškodit.“

Se zvolenou formou protestu nesouhlasí ani letitý Kittnerův kritik Jan Korytář. „V minulosti nám také čmárali na plakáty nebo nám je kradli. Chápu, že Jiří Kittner spoustu lidí irituje, stejně jako spoustu lidí asi irituji já. Ale nevolil bych variantu, že bych někomu jinému poškozoval plakáty,“ míní Jan Korytář.