Cestování po Libereckém kraji bude levnější nejen pro seniory a studenty

„Ceník je nyní přehlednější, jednodušší a spravedlivější. Odstranily se některé nelogičnosti, že kratší jízda stála více peněz a naopak,“ nastínil hejtman Libereckého kraje Martin Půta.

Vydělají hlavně cestující, kteří si pořídí krajskou kartu Opuscard a ti, kteří cestují na časové jízdné.

O 75 procent levněji pojedou díky vládním slevám děti do patnácti let, důchodci nad 65 let či studenti. Ti dosud mohli slevu využívat jen na cestě z bydliště do školy ve dnech vyučování. Nově budou mít nárok na slevu v regionální dopravě i ve svém volném čase.

I když o tom na kraji vedli velké diskuse, dál zůstane jízdné pro seniory nad 70 let. Za 500 korun na rok mohou jet libovolným dopravním prostředkem. Stejná celoroční jízdenka pro běžného cestujícího vyjde na deset tisíc korun.

Díky podpoře státu ji budou mít od 1. září studenti a senioři nad 65 let jen za 2500 korun.

Podmínkou výhodného cestování je vlastnictví krajské karty Opuscard na jméno s fotografií za 140 korun. K placení jednotlivého jízdného stačí přenosná anonymní karta, která přijde na padesát korun, cestu ale může zlevnit až o třetinu.

Nové slevy pro žáky, studenty do 26 let a seniory nad 65 let pokrývají více než 60 procent všech cestujících, kteří pravidelně využívají veřejnou dopravu.

„Jaký to bude mít dopad do rozpočtu kraje se zatím nedá vyčíslit. Po nějaké době systém vyhodnotíme a uvidíme, jak se k tomu kraj postaví dál,“ uvedla náměstkyně hejtmana Jitka Volfová.