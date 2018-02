Hotely už nezajímají závodníci Jizerské 50, chtějí hosty na celý týden

Že hoteliéři na masivním lyžařském závodu tratí, potvrzuje i aktuální průzkum společnosti Previo. Obchodní ředitel firmy Jiří Šindelář tvrdí, že ten, kdo potřebuje v době velkého lyžařského závodu nocleh, si musí mnohdy zakoupit celý balíček ubytování.

„Přespání na jednu noc se hoteliérům v situaci, kdy mají jarní prázdniny školáci z Prahy 6 až 10, nevyplatí, a tak zvýhodňují lidi, kteří si zaplatí pobyty na více dní. Někde je podmínkou i celý týden,“ vysvětluje Šindelář.

Podle něj byl původní lednový termín závodu pro majitele hotelů a penzionů rozhodně ekonomicky výhodnější. Hotely byly nejprve plné během Padesátky a pak při jarních prázdninách. „Celkově mělo šanci přijet do hor více hostů,“ dodává ředitel.

Závodníky nikdo neubytuje, říká hoteliér

Jeho slova potvrzuje i jeden z majitelů penzionů v Bedřichově. Přál si ale zůstat v anonymitě (jeho jméno redakce zná). Říká, že od doby, co se závod přesunul na únor, se akce stala pro ubytovatele nezajímavou a vůbec ji neřeší.

„Máme obsazeno v průběhu jarních prázdnin a též během prázdnin v sousedním Německu. Závodníci dnes mají velký problém se v Bedřichově vůbec ubytovat. Jde především o tu střední třídu lyžařů, kteří přijeli třeba na tři čtyři dny a vrcholem pobytu byl závod. Tyto lidi teď nikdo neubytuje, nemá důvod. Museli by si zaplatit aspoň týdenní nebo dvoutýdenní pobyt. Co vím, tak je to stejné u drtivé většiny ubytovatelů,“ popisuje hoteliér.

Dodává, že situace je výhodnější jen pro závodnickou špičku anebo ty, kteří se ubytují mimo Jizerské hory. „Nic se nemění pro ty, kteří se ráno probudí někde v Turnově, pak jedou na závod a potom domů, a také pro špičku, která po závodě odlétá na další štaci,“ doplňuje podnikatel.

Některé penziony zdražují

V bedřichovském penzionu Diana sice závodníky ubytují, ale v době konání Jizerské padesátky musí navýšit ceny za služby. „Je to proto, aby se nám to vůbec vyplatilo. Normálně máme cenu za pokoj včetně polopenze kolem pětistovky. V době konání závodu to vychází přibližně na 1 300 korun,“ říká Aneta Bížová z penzionu.

Přidává informaci, že oba penziony, které dohromady nabízí sto lůžek, jsou již obsazeny. „Je nám jedno, zda ubytujeme klienty, co tu jsou na prázdninách nebo dovolené či závodníky. Musí se nám to však ekonomicky vyplatit,“ podotýká Bížová.

I přesto se podle průzkumu Previa zdá, že 51. ročník Jizerské padesátky bude z hlediska ubytování nejsilnější za poslední tři roky. „O víkendu, kdy se jede závod, je v Jizerkách obsazeno až osmdesát procent lůžek. To je o deset víc než loni,“ uzavírá Šindelář.