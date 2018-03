Jizerské hory ohrožuje houba kloubnatka. Vyhubí všechny smrky pichlavé

Choroboplodná houba kloubnatka napadla po roce 2010 v Jizerských horách prakticky všechny smrky pichlavé vysázené převážně v době před čtyřiceti až třiceti lety, tehdy měly tyto smrky nahradit uschlé stromy. Houba se ale také objevila na smrcích ztepilých.

„Postupně zasáhla v Jizerských horách porosty smrku pichlavého na ploše devadesáti kilometrů čtverečních. Rostou tam ale také jiné dřeviny,“ říká Ludvík Řičář, ředitel Lesů České republiky v Libereckém kraji.

„Kdybychom smrky pichlavé soustředili do jednoho území, zabíraly by plochu asi třiceti kilometrů čtverečních. Jde asi o jednu devítinu plochy, již pokrývají v Jizerských horách lesy,“ uvedl Řičář.

Zánik nastává do dvou až tří let

Největší problémy dělá kloubnatka v Krušných horách. Objevila se tam v masovém měřítku o pět let dříve než v Jizerských horách. Smrky pichlavé napadené touto houbou neodvratitelně uhynou.

„Podle odborné literatury nastává jejich zánik do dvou až tří let, ale praxe ukazuje, že někdy napadené stromy přežívají i osm let,“ upozorňuje Libor Dostál, zástupce ředitele Řičáře.

Kloubnatka vytváří na pupenech smrků černé útvary. Když zničí na větvích hlavní pupeny, další větve začnou růst do strany. Vypadá to, jako by na stromech byly zahnuté fajfky.

Smrky pichlavé nejsou v Jizerských horách na rozdíl od smrků ztepilých původním stromem.

„Po dohodě s chráněnou krajinnou oblastí je od roku 1992 kácíme a nahrazujeme smrky ztepilými a jinými dřevinami - jeřáby, buky a na vhodných místech javory kleny nebo jedlemi,“ uvádí Řičář.

„Kácení smrků pichlavých jsme naplánovali na čtyřicet let, kvůli velkoplošnému napadení kloubnatkou ale jejich vymýcení urychlíme a skončíme s ním do tří až pěti let,“ vysvětlil Řičář.

Smrky začaly hynout u Kristiánova

Lesníci se v Jizerských horách zaměřují na tuto houbu od roku 2010. První větší souvislá plocha uhynulých smrků pichlavých se nachází u Kristiánova. „Loni jsme ale objevili kloubnatku i na první skupině smrků ztepilých u Smědavy. Není jich naštěstí více než deset,“ podotýká Dostál.

„Předpokládáme, že podobných skupin bude v Jizerských horách víc. Vyzvali jsme naše revírníky i ostatní zaměstnance, aby nám hlásili, kde se kloubnatka objevila,“ uvedl Dostál.

Smrky ztepilé jsou vůči ní odolnější než smrky pichlavé. „Škody, které v lesích způsobila, zatím nejsou žádnou katastrofou. V budoucnu pro ně ale patogenní houba může znamenat nesmírné nebezpečí,“ konstatuje Dostál.

Chemický postřik podle něj nepřipadá v úvahu, ohrožoval by horskou přírodu. Nejúčinnějším opatřením proti kloubnatce je rychlá těžba napadených porostů a výsadba nových dřevin.

Na listnaté stromy kloubnatka neútočí

Na listnaté stromy tato houba neútočí, kromě smrků škodí také jedlím, ovšem pouze ojediněle. Daří se jí na chladných vlhkých místech a její výtrusy se rychle šíří větrem. V Jizerských horách tedy našla ideální klimatické podmínky. Pomáhá proti ní prořezávání hustého lesa, čímž se snižuje vlhkost vzduchu.

„Ochrana lesů proti kloubnatce stojí ročně miliony korun. Dřevo z napadených pokácených stromů se nedá využít, necháváme je na místě, aby po svém rozpadu obohatily živinami chudou horskou půdu,“ popsal Řičář.

Na smrku pichlavém našli lesníci kloubnatku poprvé v roce 1909, na smrku ztepilém v roce 1946.

Touto patogenní houbou a jejím dopadem na smrky ztepilé se zabývá výzkum vědců z České zemědělské univerzity v Praze a Výzkumného ústavu lesního hospodářství a myslivosti v Jílovišti - Strnadech pod vedením Vítězslavy Peškové.

„Zkoumáme porosty smrku ztepilého v Krušných horách, kde je situace s kloubnatkou nejhorší z celé České republiky,“ uvedl František Lorenc z výzkumného ústavu.

„Náš výzkum probíhá na místech s různou nadmořskou výškou a také na různě zamokřených stanovištích. Naším cílem je mapování kloubnatky i stanovení postupů pro boj s touto houbou. Budou platné nejen pro Krušné hory, ale využijí je i lesníci v Jizerských horách i v jiných oblastech,“ podotkl Lorenc.