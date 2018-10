Na silnici ke Královce v Jizerských horách postavíme zábrany, zvažují obce

Dosavadní dopravní řešení se míjí účinkem. Cesta od parkoviště u kapličky v Hraběticích přes rozhlednu a restauraci Královka až k bedřichovskému stadionu je sice vyznačená jako pěší zóna, předepsanou dvacetikilometrovou rychlost tam ale dodržuje málokdo.

„O tom, že by se narůstající doprava nahoře měla korigovat, se bavíme už dlouho. Proto jsme tam před lety udělali pěší zónu. Řidičů, co stále nerespektují značení, parkují mimo oficiální plochy, což se v pěší zóně nesmí, jezdí rychle a ohrožují tím chodce, ale spíš přibývá. Omezení průjezdu je jedno z možných řešení, aby byli chodci a cyklisté v bezpečí. Proudí tam davy lidí a často zaberou celou šíři silnice,“ upozornil starosta Janova nad Nisou Daniel David.

Chalupáři by měli klíče od vyjíždějících sloupků

Podle něj se v souvislosti se silnicí probíralo několik možností dopravních úprav. Od radikálního uzavření až po technické zábrany. Jedním z navrhovaných řešení jsou ze země vyjíždějící sloupky. Majitelé penzionů, chalupáři nebo záchranáři by měli dálkové ovladače.

„Těch aut, co jezdí nahoru na Královku, je opravdu obrovské množství. Situace přestává být únosná. Už nemluvím o tom, že je spousta řidičů, co si to tudy zkracují z Bedřichova do Josefova Dolu a třeba na Tanvaldský Špičák. Rychlost tam nikdo nekontroluje,“ uvedl Vladimír Černý, místostarosta Bedřichova.

Podle janovského starosty se ještě ideální řešení nepodařilo najít. Najde ho až nové zastupitelstvo, které vzejde z voleb.

„Jde také o to, abychom výrazně neomezili provozovatele restaurací a penzionů. Oni sice chápou problém, který tam je, ale také potřebují, aby se k nim dostali jejich klienti,“ nastínil Daniel David.

Obecní policie nemá radar a řeší jen přestupky za špatné parkování. Ani státní policie mezi Královkou a Hraběticemi rychlost neměří.

„Nemáme hlášeny žádné podněty od obcí ani občanů o nerespektování dvacetikilometrové rychlosti. Do současné doby jsme v daném místě neevidovali žádnou vážnou dopravní nehodu,“ řekla policejní mluvčí Vladimíra Šrýtrová.

Lidí jako na Václaváku, říká strážník

„Dvacítka tam má své opodstatnění. A pokud jede řidič rychleji, je to tam nebezpečné zejména pro chodce. Lidí tam v letní sezoně chodí jako na Václaváku. Podle mě by nějaké další omezení průjezdu pomohlo situaci zklidnit. Z tohoto pohledu by se chodci i cyklisté cítili bezpečněji,“ míní strážník obecní policie Janov nad Nisou Jan Samek.

Naopak náčelník Horské služby pro Jizerské hory René Mašín si nemyslí, že by mechanické zábrany byly správným řešením.

„Pro nás by to problém nebyl, měli bychom dálkové ovladače. Nejsem ale pro takové omezení. Spíš bych uvítal častější měření rychlosti. Když tam někdo dostane dvakrát pokutu, potřetí si už dá pozor. Kdyby měli strážníci radar, z pokut by se jim brzy zaplatil,“ domnívá se Mašín.

„Těm, co si tudy zkracují cestu z Josefova Dolu, by cesta trvala déle, protože by skutečně jeli předepsanou dvacítkou. Přestali by tudy úplně jezdit,“ dodal.