Jizerské hory zasáhla lyžařská horečka, auta ucpávala zimní střediska

„Dopoledne to byl masakr. Na České chalupě jsme museli dopoledne uzavřít příjezd do Bedřichova od Liberce,“ říká bedřichovský starosta Petr Holub. „Žádná další auta by se k nám nevešla. Kromě jednodenních návštěvníků najížděli do Bedřichova ubytovaní hosté.“

Parkoviště se zaplnilo už v devět ráno

Centrální parkoviště u běžeckého stadionu se podle Holuba zaplnilo už ve čtvrt na devět ráno.

Po desáté hodině se od vjezdu na centrální parkoviště kroutila dlouhá kolona směrem k Maliníku. Řidiči ale čekali vesměs marně, nacpané parkoviště neopouštěl takřka nikdo. „Když je tady mezi prosincovými svátky sníh, tisíc parkovacích míst v Bedřichově nestačí,“ upozorňuje Holub. „Ale kvůli pár takovým dnům parkovací domy stavět nechceme.“

Kdo z motoristů hledal štěstí v nedalekých Hraběticích, narazil na Bedřichov v bleděmodrém. U Kapličky bylo narváno, na silnici k vlekům na Severáku stála auta v kolonách z obou stran.

Ani auto se už nevešlo ani na parkovištěm pod čtyřsedačkovou lanovkou na tanvaldský Špičák. Stála před ním značka Zákaz vjezdu.

„Vypustím mu kola.“

Asi o kilometr dál v sedle Špičáku se vztekal v pátek před polednem muž nad autem, které na soukromém parkovišti zabralo místo hostovi z jeho penzionu. „Vypustím mu kola,“ ulevil si.

Pár volných míst se dalo najít pod dětským vlekem Detoa s hospodou Stodola. U vleku začínaly běžecké stopy.

„Sněhu je ale málo, nebude to nic moc,“ varoval albrechtický starosta Jaroslav Zeman. Ze stopy zpočátku prosvítala tráva a hlína, ale žádné davy tam nehrozily - na rozdíl od magistrály v okolí Bedřichova.

„Na Jizerské magistrále od bedřichovského stadionu na rozcestí U Buku a na Novou Louku byl takový nával, že by tam snad měly být semafory,“ prohlásil Holub. „Ve stopě se nedalo skoro ani předjíždět.“