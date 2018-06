Soud zmírnil trest bezdomovci za znásilnění a pokus o vraždu na 16 let

Obhájkyně odsouzeného Alena Tichá uvedla, že zváží podání mimořádného opravného prostředku.

Obhajoba se proti rozsudku libereckého soudu ze začátku února odvolala, protože nepovažuje vinu svého klienta za stoprocentně prokázanou. Tichá vrchnímu soudu zopakovala pochybnosti ohledně důvěryhodnosti výpovědi poškozené a zmínila také „absenci biologických stop“ znásilnění. Uvedla, že i v případě prokázání viny považuje trest 18 let vězení za příliš vysoký.

Vrchní soud jí v tomto bodě dal za pravdu a snížil původní trest o dva roky. Zároveň se však ztotožnil s rozhodnutím krajského soudu umístit odsouzeného po výkonu trestu do detenčního zařízení, a to kvůli vysokému nebezpečí, které obžalovaný představuje pro společnost.

Podle posudků trpí Giňa útočným sadismem

Giňa byl v minulosti třikrát trestán za znásilnění, celkem za tyto zločiny dostal 15 a půl roku vězení. Podle znaleckých posudků trpí útočným sadismem, je jen omezeně gramotný a mentálně na úrovni školáka. Kombinace těchto rysů se sexuální deviací u něj údajně výrazně snižuje ovládací schopnosti.

Podle obžaloby pětapadesátiletý muž 2. září 2016 večer v Jablonci nad Nisou znásilnil svoji čtyřicetiletou známou, s níž předtím popíjel alkohol. Aby zakryl svůj zločin, pokusil se ji zabít. Seděl jí na zádech, držel jí hlavu pod vodou v potoce a zároveň ji rdousil. Při napadení jí také kamenem zlomil kotník.

K trestu při horní hranici zákonné sazby přistoupil krajský soud i s přihlédnutím k recidivě a minimálním vyhlídkám na resocializaci obžalovaného. Vinu Gini podle něj prokázala nejen tvrzení napadené ženy, ale i znalecké posudky, lékařské zprávy a výpovědi dalších svědků.

Giňova promluva byla nesrozumitelná

„Skutečnost, že z důvodu duševní poruchy nebyl obžalovaný schopen vysvětlit průběh inkriminované události, ještě neznamená, že ta trestná činnost nebyla spolehlivě prokázána,“ řekl dnes soudce Martin Zelenka, podle kterého i muž s tak nízkou inteligencí byl srozuměn s tím, že svým jednáním může způsobit smrt. Při snížení trestu vrchní soud přihlédl právě k mentálním problémům obžalovaného.

Giňa dnes asi minutu hovořil k soudu, ovšem jeho promluva byla značně nesrozumitelná. Jasné bylo jen to, že několikrát zopakoval: „Nic jsem neudělal“.

Podle jeho obhájkyně je muž v důsledku svých mentálních handicapů nesvéprávný a není schopen účasti v trestním řízení. Tichá proto bude zvažovat dovolání k Nejvyššímu soudu. Podobně se o Giňově svéprávnosti během hlavního líčení vyjádřil znalec z oboru psychiatrie. Znalec Petr Weiss ale dnes uvedl, že u lidí s lehkou až středně těžkou mentální retardací nelze neschopnost účasti na řízení konstatovat.

„U pana obžalovaného jsme zjistili, že se jedná o osobu s mentální retardací lehkého až těžkého stupně, jeho osobnost je primitivní, strukturovaná anomálně,“ popsal Weiss závěry znaleckého posudku. Také on má za to, že Giňa by po odpykání trestu měl být zařazen do zabezpečovací detence, u ústavní léčby prý nelze očekávat jeho spolupráci.