Při opravě silnice město ucpou kamiony, obávají se liberecké firmy

Jeden kilometr a sto třicet jeden metr. Zdánlivě bezvýznamný délkový údaj. Záhy kvůli němu ale obyvatelé Liberce budou zřejmě klít a zoufat si. Úsek v ulici České mládeže, který sahá od kruhového objezdu v Kubelíkově ulici k budově, v níž sídlí společnost Silnice Libereckého kraje, totiž čeká o prázdninách rekonstrukce.

Vzhledem k tomu, že po této tepně, jež vede k průmyslové zóně Jih, projede na šestnáct tisíc aut denně a je to nejzatíženější úsek na krajské silnici, je zřejmé, že přijdou komplikace. Varují před nimi firmy, pro něž je tato ulice klíčová. Oprava bude trvat sto pět dní.

Kamionů bude víc než obvykle

„Když jsme se to dozvěděli, dost nás to překvapilo,“ připustil technický ředitel liberecké továrny Magna Tomáš Radosta. „Původně to totiž mělo trvat čtrnáct dní, což by se dalo zvládnout,“ říká Radosta.

Konkrétně Magně přinesou opravy hned dvojí komplikaci. Ta první se odrazí na klidu lidí, kteří žijí ve čtvrtích Pilínkov a Františkov, kudy povedou objízdné trasy.

„Vozíme zboží na kamionech s dvěma návěsy, takzvaných gigalinerech. Ty ale na tyto trasy buď nesmí, nebo se nevejdou. Tím pádem budou jezdit klasické kamiony, kterých ovšem bude logicky víc. Nyní je to v průměru sto osmdesát souprav denně, během rekonstrukce jich bude víc než dvě stě,“ odhaduje Radosta.

„A co až se k nim přidají auta z Densa? A z ostatních firem?“ doplnil jej ředitel liberecké Magny Miroslav Frontz. Podle technického ředitele kamiony z Pilínkova zcela vytlačí běžnou osobní dopravu.

„U hlavní Švermovy ulice ve Františkově je zase škola. Ráno, když do ní žáci míří, tamtudy akorát lidé cestují auty k nám do práce a odpoledne, když jsou děti domů, se zase naši zaměstnanci vracejí z továrny,“ podotkl k tomu Miroslav Frontz.

Magna chce se zácpami bojovat aplikací

Právě způsob, jakým se lidé budou dopravovat na své pracoviště, představuje druhou nesnáz, kterou uzavírka ulice České mládeže Magně způsobí.

„Budeme se zaměstnanci jednat o tom, zda posunout či neposunout střídání směn o hodinu vpřed nebo vzad. Je jasné, že dopravní špičku, jejíž vznik bude hrozit, by bylo dobré nějak rozmělnit,“ řekl Frontz.

V Magně, jež dává práci 1 700 lidí, proto uvažují o tom, že spustí mobilní aplikaci na takzvanou spolujízdu.

„V takovéhle firmě se lidé navzájem neznají. Pracují tu daleko od sebe, i když žijí ve stejném městě třeba jen na vzdálenost dvou ulic. Takhle by se jednak víc sblížili a hlavně by jich mohlo víc jet jedním autem,“ usoudil Frontz.

„Aplikace na spolujízdu jsou fenoménem doby, já jsem třeba kdysi projezdil stopem celou Evropu, ale to se dneska už nedělá. Všechno se domlouvá přes mobily,“ říká Frontz.

Celá akce je však stále tak trochu na vodě. Pro Liberecký kraj je totiž důležité, aby oprava pokryla i dobu, během níž má mladoboleslavská automobilka Škoda celozávodní dovolenou.

„Pokud se nám nepodaří zajistit, aby stavební práce začaly v tomto období, přesuneme celou akci na příští rok,“ řekl hejtmanův náměstek Marek Pieter.