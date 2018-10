Nad kinem Varšava kdysi parkovala auta, po 110 letech čeká na rekonstrukci

Jen krůček od rekonstrukce je napůl zdevastovaný liberecký biograf Varšava, i když není jasné, jak dlouho to ještě bude trvat. Mezitím toto věhlasné kino, které obrazně přežilo svou smrt, slaví významné jubileum: letos je tomu sto deset let, co ve stísněné Frýdlantské ulici vyrostlo.