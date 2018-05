Případů klíšťové encefalitidy přibývá, riziko napadení je teď nejvyšší

Jsou malí, žijí v lesích, parcích i zahradách. Přenáší nemoci, které mohou skončit i smrtí. A právě v těchto dnech jsou nejvíce aktivní. Podle Českého hydrometeorologického ústavu je nyní riziko, že klíště napadne člověka nebo zvíře, na nejvyšším stupni.

„Čím vyšší je stupeň aktivity, tím je i vyšší pravděpodobnost nakažení klíšťovou encefalitidou nebo lymeskou boreliozou,“ uvádí na svých webových stránkách ústav. O tom, že nakažených lidí přibývá, svědčí i statistiky. Jen v Libereckém kraji se počet případů klíšťové encefalitidy zvýšil od roku 2015 téměř třikrát.

„Loni bylo v kraji hlášeno 26 onemocnění. Přitom v roce 2015 jich bylo jen devět,“ upozornila Eva Jílková ze Zdravotního ústavu v Ústí nad Labem. Nejvíce nemocných bylo na Liberecku.

Klíšťata se vyskytují i tam, kde dříve nebyla

A stoupají i případy nakažení boreliozou, zatímco v roce 2015 se s ní muselo léčit 196 pacientů, loni už nemoc postihla 245 lidí, nejčastěji na Semilsku.

Klíšťová encefalitida Může se projevovat ve dvou fázích. V té první, která trvá dva až sedm dní, se chová jako chřipka. Nemocný má zvýšenou teplotu, je unavený, slabý, bolí jej klouby i hlava. Ve druhé fázi se pak projeví postižení centrální nervové soustavy. Následkem může být i těžká obrna nebo smrt. Kromě očkování doporučují odborníci jako prevenci používat repelent a po návratu zvenku prohlédnout celé tělo. Přisáté klíště je potřeba desinfikovat a poté jemně, za pomoci pinzety vyviklat.

„Česká republika je zemí s vysokým výskytem klíšťové encefalitidy. Počty případů kolísají v závislosti na výkyvech počasí, ale kvůli globálnímu oteplování se výskyt klíšťat rozšiřuje i do oblastí, kde se v minulých letech nevyskytovala,“ upozornila Jílková.

Tím si zvýšený počet případů v Libereckém kraji vysvětlují i zdejší epidemiologové. „Je pravděpodobné, že se z oblasti Ústecka šíří do České Lípy, Liberecka a Jablonce nad Nisou. Tomu odpovídá i skutečnost, že v okrese Semily tato nemoc není zatím příliš četná,“ přiblížil Jaroslav Harman, zástupce ředitelky protiepidemického odboru Krajské hygienické stanice v Liberci.

Klíšťata přenášejí i psi a kočky

Infikovaným klíšťatům se nejvíce daří ve smíšených lesích s křovinatým porostem, na březích potoků i řek, ale také v parcích a neudržovaných zahradách. Dalším rizikem pak je, že ho domů přinášejí psi a kočky.

A zatímco lymeská borelioza je bakteriální onemocnění, které lze léčit antibiotiky, proti klíšťové encefalitidě, jež patří k virovým nákazám, žádná účinná léčba zatím není. Lze se proti ní ale nechat očkovat.

„Zájem rodičů je teď velký,“ potvrdil liberecký dětský lékař Martin Zítek. Očkovat se mohou nechat děti už od jednoho roku.

„Základní vakcinace je ve třech dávkách, pak se musejí nechat po třech letech přeočkovat, a pak znovu po každých pěti letech. Což je trochu kámen úrazu. Když to jsou naši, dětští pacienti, tak to ohlídáme, ale když už jsou pak dospělí a musejí se o to starat sami, tak na to často zapomenou, a o tu ochranu přijdou,“ dodal.

Podle něj záleží, jaký vede rodina životní styl. „Pokud chodí často do přírody, nebo mají doma zvíře, tak jim očkování doporučím. Ale když se zdržují spíš v paneláku, tak tam to moc cenu nemá. Nicméně upozorňuji rodiče, že očkování řeší pouze encefalitidu, nikoli boreliozu,“ dodal lékař.