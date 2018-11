Policejní komando vtrhlo na soutěž básníků. Šikana, tvrdí hosté

„V době zahájení kulturního programu ve zhruba 20.15 vtrhlo dnes na zaplněný sál komando ve složení asi 10 policajtů, několik hasičů, několik ČOIkařů a hygiena, všichni najednou,“ postěžoval si Martin Bauer na sociální síti.

Nic netušící platící diváky překvapil v Jablonci HAD. Neboli „přepadovka“ ukrývající se pod iniciálovou zkratkou slov hazard, alkohol a děti. Policisté například kontrolují, jestli provozovatelé klubu nenalévají lidem mladším 18 let.

Pod taktovkou policistů přišla do klubu i plejáda pracovníků hygieny nebo České obchodní inspekce. Její kontroloři například zjišťují, jestli prodejce nešidí. Policisté dávali dýchnout lidem, kteří vypadali mladší. Kontrolovali rovněž občanské průkazy.

Martin Bauer je ale přesvědčen o tom, že kontrola mohla proběhnout kdykoli po akci. Program si podle něj mohli lidé zodpovědní za načasování akce zjistit. „Pokud by chtěli něco zkontrolovat, ať přijdou v jedenáct nebo o půlnoci, kdy by tam bylo ještě víc lidí, program by ale už skončil. Je to stejné, jako by v divadle, kde se také nalije dvojka vína, běhali policisté mezi sedadly a vytipovávali lidi, jestli náhodou nejsou nezletilí a nemají upito,“ míní Martin Bauer.

A jak říká, hygiena nebo hasiči mohou na kontrolu přijít kdykoliv. „Zjistili by to stejné, ať je otevřeno, nebo zavřeno.“

Básníci čekali v šatně, než policisté odejdou

Básníci čekali v šatně, než ze sálu odešel poslední policista. Začátek se proto zdržel. Moderátor nakonec vše obrátil v humor, pachuť z policejní akce ale ve většině diváků zůstala. I když policisté neodhalili žádný problém. „Byl to dost necitlivý zásah. V dnešní době mi to přijde dost přitažené za vlasy. Umím si představit akce, kde taková přepadová kontrola může mít požadovaný efekt. Na kulturní akci je to ale nemístné,“ domnívá se Petr Karban, jeden z diváků Slam poetry.

Personál nemohl hosty obsluhovat, neboť se věnoval policistům. Nemohl ani řešit vzniklé technické potíže. „Lidé už netrpělivě čekali a mělo to zpoždění. Místo toho se tam děla taková neplánovaná estráda a ukazovaly se hasičáky. Pro spoustu lidí to byl hodně nepříjemný zážitek,“ zmínil Petr Karban.

„Pokud se občané neztotožňují s postupem policistů v rámci realizované akce v Klubu Na Rampě, mohou si na jejich postup podat stížnost,“ uvedla jablonecká policejní mluvčí Dagmar Sochorová.

Odpornej způsob šikany, píší hosté

O podání stížnosti Martin Bauer skutečně uvažoval. „Nás rozladila zejména skutečnost, že komando dorazilo v době předem zjistitelné kulturní akce,“ uvedl v pondělí na Facebooku. Na sociální síti názor klubu podpořila celá řada diskutujících. „Tohle je fakt odpornej způsob šikany,“ napsal například Marek Igorek Jiran.

Celorepublikové akce HAD 2018 běží od srpna do prosince. Podle informací, které má státní policie na svém webu, budou kontroly probíhat ve vybraných restauracích, klubech, sportbarech, zábavních podnicích, na akcích pod širým nebem a podobně tam, kde se předpokládá účast mládeže.

Policie uvádí, že na tipování konkrétních provozoven spolupracuje se všemi účastníky i služba kriminální policie a vyšetřování.

Akce HAD 2018 navazuje na celostátní sérii kontrol v oblasti konzumace alkoholu od roku 2015. Od října do prosince 2015 zkontrolovali policisté a zaměstnanci státní správy a samosprávy v rámci celé země téměř 4000 klubů a 18 000 osob. Při kontrolách odhalili 660 osob mladších 18 let, které pily alkohol.