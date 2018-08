Krásná doba, když byl Havel zavřený, napsali komunisté na Facebook

„Kdysi dávno, na počátku osmdesátých let, byla krásná doba. Pivo za dvě padesát, hranice zavřené a Havel též.“ Tak zní celý text, který se 2. srpna objevil na Facebooku libereckých komunistů. Až do 9. srpna, kdy příspěvek zmizel, nasbíral bezmála dvě stě reakcí, desítky komentářů a na dvě stovky sdílení.

„Já bych rád věřil, že to je z vedra, že autor toho statusu byl v teplém prostředí a málo pil. Ale trochu se bojím, že to přesně vystihuje podstatu KSČM, že by ráda vrátila nesvobodné doby. Oslavovat to, že byl někdo za své názory ve vězení, mi přijde za hranicí dobrého vkusu,“ myslí si liberecký hejtman Martin Půta (Starostové).

„V době, kdy o nich pan premiér s panem vicepremiérem hovořili jako o demokratické straně, tak to jenom potvrzuje, že se tak navenek jenom tváří, ale vzhledem ke svému členstvu jsou konzistentní,“ dodává hejtman.

Předsedkyně: Vnímám to jako vtip

Podle předsedkyně krajského a okresního výboru KSČM Dany Lysákové se však jednalo o žert. „Vnímám to jako vtip. Na sociálních sítích koluje tento vtípek poměrně dlouho, a to v několika verzích. Je u toho třeba známka s bývalým prezidentem Husákem a podobně. A těch politických vtipů koluje velké množství. Ať už jsou více, či méně zdařilé. A pokud vezmu například to, co jsou někteří schopni stvořit kolem současného prezidenta Miloše Zemana, tak ty ataky jsou hluboko za hranou nejen slušnosti, ale i zákona,“ říká Lysáková.

Podle ní jsou daleko horší komentáře, které se pod příspěvkem objevily. „Reakce na ten vtip, které nabádají přímo k násilí, vyhrožují, jsou za hranou zákona. Jsem toho názoru, že celkově úroveň diskuse na sociálních sítích upadla tak strašně hluboko, že nejde o diskusi, ale od některých jedinců je to hulvátství a šíření nenávisti.“ myslí si Lysáková a vysvětluje, jak s autory nenávistných komentářů nakládá.

„Pokud to je velmi hulvátské a pokud nám tam vyhrožují, tak to řešíme tak, že ty lidi prostě zablokujeme.“

Politolog: Názor samotného správce, ale i části členů

Lysáková zároveň neprozradila, kdo příspěvek pod hlavičkou krajských komunistů zveřejnil. „Nedělá to jeden člověk, máme několik správců, kteří se o sociální sítě starají,“ dodala Lysáková. Přesto příspěvek krátce po oslovení předsedkyně z Facebooku zmizel.

Podle analytika ČT a politologa Kamila Švece může mít příspěvek dvojí vysvětlení. „Svědčí to o tom, že struktura správců sociálních sítí politických stran, v tomto případě tedy KSČM, je poměrně amatérská a je na špatné úrovni. Evidentně to spravuje někdo, kdo nemusí být nutně školený, resp. kdo by koordinoval tyto záležitosti, a píše si tam spíš své osobní názory. Může se pak stát, že se odchyluje od oficiálních stanovisek té strany,“ myslí si Švec.

„Na druhou stranu to může svědčit o tom, že tyto příspěvky ukazují mnohem zřetelněji, co si minimálně část členů stranu upřímně myslí, tedy to, co by se předsednictvo strany zdráhalo říct,“ dodává.