Náměstek chce odvolat primátora Liberce. Podle opozice má ale odejít i on

Podle některých zastupitelů ale ani lídr Změny pro Liberec Jan Korytář není způsobilý k vykonávání úřadu náměstka a měl by rovněž skončit.

V návrhu na odvolání primátora, který chce Změna zařadit do dnešního programu zastupitelstva, mimo jiné stojí: Dlouhodobě svým nevhodným chováním na veřejnosti, vyjadřováním na sociálních sítích i jednáním snižuje důstojnost úřadu primátora a poškozuje dobré jméno Liberce. Poškozování dobrého jména hnutí na veřejnosti je i jedním z důvodů, proč Tibor Batthyány přišel o členství v ANO, přesto dál z vůle zastupitelů zůstává ve funkci primátora.

Zámečník: Měli by rezignovat oba

„Funkce primátora není soukromá záležitost. Je veřejná, člověk reprezentuje jako první Liberečan všech ostatních 100 tisíc. K tomu přísluší přizpůsobit své chování, a to i v soukromém životě,“ říká liberecký zastupitel Jaroslav Zámečník, který povede Starosty coby lídr v letošních komunálních volbách.

„Nás tehdy zaskočil při koaličním vyjednávání před třemi a půl lety, kdy jednal s námi, ale za našimi zády současně začal vyjednávat se Změnou,“ líčí Zámečník. Zároveň ale vidí chyby i na straně Změny a jejího lídra Korytáře.

„Když jsme nastoupili do opozičních lavic, Změna a ANO tvrdily, že příkopy mezi koalicí a opozicí chtějí zakopávat. Ale stal se opak. K odvolání se stavíme tak, že chyba je na straně obou pánů, jak primátora Batthyányho, tak náměstka Korytáře. Náš názor je takový, že by měli oba pánové rezignovat,“ přibližuje Zámečník.

Jako když si kluci pošlapali bábovičky, říká exprimátorka

Že se Batthyány nechová tak, jak by primátor měl, soudí i bývalá liberecká primátorka a exčlenka ČSSD Martina Rosenbergová.

„Primátorská role by určitě měla být důstojná. Vystupování pana primátora úplně není v souladu s mojí představou. Určitě to ale v žádném případě není důvod k odvolávání,“ míní Rosenbergová.

Mezi dalšími důvody k odvolání Změna zmiňuje například primátorovo prosazování neregulovaného hazardu, zneužívání pravomocí primátora a tajemníka, práci na novém územním plánu nebo ohrožování klíčových projektů Integrovaného plánu rozvoje území (IPRÚ). Právě poslední bod je podle Rosenbergové nejvážnější.

„Všechno ostatní působí jako když si kluci pošlapali bábovičky a teď se mlátí lopatičkami, kdo z nich je horší,“ myslí si.

Zámečník i Rosenbergová shodně podpoří návrh, aby se odvolání primátora dostalo na program zastupitelstva.

„Určitě bychom podpořili zařazení na program, protože ty důvody si musíme poslechnout. Ono s IPRÚ se nedá úplně hazardovat. Ale pokud by to bylo takové to všeobecné tlachání o tom, jak někdo někam hází vidle, tak to není úplně důvod na odvolání,“ vysvětluje Rosenbergová.

Podle Červínky by měla odejít celá rada

To dlouholetý zastupitel za ODS a bývalý náměstek primátora Ondřej Červinka volí ostřejší slova: „To, co Korytář předvádí, je nechutné a je mi z toho na zvracení. On sám by si měl zamést před vlastním prahem. Je to velký manipulátor. A tenhleten člověk mi bude kázat, co kdo kde dělá špatně? Je úplně stejně nekompetentní jako pan primátor a co předvádí celá rada je děsné. Z mého pohledu by mělo dojít k odvolání celé rady.“

Primátor Batthyány však žádný důvod ke svému odvolání nevidí. „Změna zjišťuje, že po tom, co po letech dostala šanci být ve vedení a nikoliv v opozici, že na tom není až tak slavně a výsledky práce se nedostavují, tak hledá společného nepřítele. Na to, co zveřejnili jako důvody k odvolání, si nechávám zpracovávat oponenturu s tvrdými daty. To jsou zcela lichá nařčení, kterých si umím vycucat z prstu mraky,“ sdělil MF DNES Batthyány.

Důvody k rezignaci nevidí ani Jan Korytář. „Zatím jsem slyšel jen argument - když Batthyány, tak Korytář. A to mi nepřijde jako dostatečně pádný důvod. Jsou tady desítky projektů, které řeším. Výsledky máme, taháme do města čím dál víc peněz. Nevidím důvody pro to, proč bych měl odstupovat nebo proč bych měl být odvolávaný. Pokud mě někdo chce odvolávat, měl by říct důvody, říct to dopředu a pak se o tom můžeme bavit,“ prohlásil Korytář.