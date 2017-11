U Královky v Jizerských horách pukala žula, dynamit lámal skálu po kouscích

Trhací práce probíhaly v červnu a na přelomu října a listopadu, kdy na rozhlednu Královka nechodí tolik lidí jako v hlavní letní a zimní turistické sezoně. Díky odstřelům vznikne na Královce hotelový a rekreační komplex přibližně s 250 lůžky.

„Střelmistr Jan Vejmola ze společnosti STV Mining použil tři a půl tisíce rozbušek, přes půl tuny trhaviny,“ říká Tomáš Fotul, spolumajitel Královky. „Střelmistr udělal celkem více než dva kilometry maloprůměrových vrtů, kam umístil nálože.“

Žula zmizela z míst, kde bude stát wellness

Podle Fotula nevznikly při odstřelech žuly žádné škody. Seismologické přístroje monitorovaly sílu otřesů. Žula zmizela z prostoru, kde má vyrůst zázemí pro hotelový wellness se sedmnáctimetrovým bazénem a dalšími službami pro hosty.

Stav z května letošního roku.

„Za Královkou hloubíme díru už od loňského roku, ale do tvrdého podloží se rypadlo dostávalo jen pomalu a jeho práce byla pro nás příliš drahá. Bagry se vyplatí, pokud rozbijí deset kubíků horniny denně. U nás se ale časem dostávaly jen na dva kubíky,“ upozorňuje Fotul. „Bagry přesto zlikvidovaly u Královky třikrát více žuly než dynamitové nálože.“ Střelmistr rozbíjel žulový masiv po malých dávkách.

„Trhací práce na Královce se hodně lišily od trhacích prací velkého rozsahu v lomech, při nichž střelmistři používají několikatunové nálože,“ vysvětluje Petr Konupčík, jednatel STV Mining. „Na Královce šlo o dvacetidekagramové nálože, aby otřesy směřující do horninového podloží nepostihly nedalekou rozhlednu a sousední restauraci.“

Skála se loupala po kouscích

Konupčík dodal, že trhací práce na Královce byly velmi speciální a trvaly neobvykle dlouho. „Skála se tam loupala po kouscích a otvory pro nálože byly výrazně kratší než vývrty v lomech - měřily tedy pouze dva metry, metr nebo dokonce půl metru,“ podotýká Konupčík.

„Na Královce jsme potřebovali trhavinu s velkou detonační rychlostí, která by ale odhazovala odstřelenou horninu do co nejkratší vzdálenosti. Aby neudělala škodu, přikrývali jsme ji gumovým pásem známým z dopravníků na vytěžené uhlí.“

Královka se vypíná na kopci Nekras ve výšce 859 metrů nad mořem. Zatím tam stojí samoobslužná restaurace v alpském stylu s terasou, rozhledna, kiosek a dětské hřiště.

Královka má vypadat jako za první republiky

Společnost Kisses (Polibky) počítá na Královce s vybudováním čtyřhvězdičkového hotelu pro náročnější klientelu a dvěma penziony s apartmány pro rodiny s dětmi. Vedle rozhledny a restaurace už stojí hrubá stavba prvního penzionu, kde bude kolem 60 lůžek. Otevře se příští rok na podzim.

„Na Královce plánujeme dvě stě padesát lůžek a vybudování nového hotelového komplexu si vyžádá téměř dvě stě milionů korun,“ dodává Fotul.

„Druhý penzion i hotel začneme stavět také příští rok. Všechny nové budovy vznikají na půdorysu zbouraných starých staveb. Projekt jsme předem konzultovali s Chráněnou krajinnou oblastí Jizerské hory, s obcí Janov a s dalšími institucemi. Spolupracujeme s renomovanými architekty. Chceme, aby Královka vypadala co nejvíce tak, jako v dobách první republiky, kdy k rozhledně přibyla restaurace.“

Hosté získají vlastní restauraci

Jiří Hušek, regionální ředitel Agentury ochrany přírody a krajiny, potvrdil, že projekt na novou Královku získal všechna povolení. „Jeho vliv na přírodu a krajinu je pro nás přijatelný,“ dodává Hušek. „Rekreační areál, který na Královce vznikne, bude navíc vypadat lépe než to, co tam stálo dříve.“

Hotel se zhruba sedmdesáti pokoji vyroste i v místech, kde na Královce stávala původní chata a zbouraná ubytovna. Vedle postaví Kisses dva penziony s dvaceti apartmány. Také hosté z nich budou moci využívat bazén, wellness, saunový svět a masérny.

Nová Královka se zaměří také na kongresovou turistiku a majitelé tam počítají rovněž s akcemi pro velké firmy. Na Královce zatím slouží turistům samoobslužná restaurace, příští rok nad ni přibude klasická restaurace pro hosty z hotelu a penzionů.

Kolem rozhledny a restaurace jsou již hotové geotermální vrty, napojené na kaskádu tepelných čerpadel - zdroj pro vytápění rekreačního areálu a na ohřev vody.

Společnost Kisses získala Královku před necelými čtyřmi lety. Na jaře 2014 zdemolovala dvě nevyhovující ubytovny a garáže. V červnu téhož roku na Královce začala sloužit nová samoobslužná restaurace „Sluneční terasa“ s rozlehlou zahrádkou na místě bývalé vinárny.

V létě 2014 odstartovala obnova chátrající rozhledny. Opravy se dočkal kamenný plášť věže. Stavbaři udělali nový vyhlídkový ochoz, zrekonstruovali střechu a na rozhlednu umístili citlivěji antény. Opravili rovněž schodiště.

V dalších letech proběhly úpravy skalnatého svahu, vzniklo velké dětské hřiště a nový stánek s občerstvením.