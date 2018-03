Z Kristýny zmizí vymleté cesty a tvrdé pláže, inspirace přišla z Německa

„Inspirací byla návštěva nedalekého Olbersdorfer See u Žitavy v sousedním Sasku. Tam jsme si uvědomili, že s plážemi a cestou tady něco musíme udělat. Je to naše vizitka,“ uvedl předseda představenstva společnosti Kristýna Radek Petr.

Vloni tu dokončili první část vylepšení areálu. Budovy upravili tak, aby odpovídaly potřebám současné doby. „Postavili jsme taky dvanáct nových chat pro hosty. Dohodli jsme se s městem, že teď uděláme zase něco pro ty, kteří se sem nejezdí ubytovat, ale chodí se na Kristýnu koupat, případně na procházky nebo si v zimě zabruslit,“ řekl Petr.

Zajedno je s ním i místostarosta Hrádku Pavel Farský. „Věříme, že přespolní i domácí návštěvníci Kristýny budou spokojení.“

Mlatová cesta i travnatá pláž

Letos se nad hlavní pláží postaví asi sto padesát metrů dlouhá a půl metru vysoká zídka. „Nad ní bude travnatá pláž, kterou jsme založili loni na podzim,“ dodal Petr.

A vysvětlil, že kdyby ji firma osela na jaře, budou na ni lidé moct někdy v půlce srpna. což je samozřejmě příliš pozdě.

Pod zídkou povede asi tři metry široká mlatová cesta a pod ní bude až k vodě navazovat pláž vysypaná jemným křemičitým pískem. S povrchem pláží byly na Kristýně dlouholeté problémy.

„Jsou sešikmené a voda po deštích na nich tropila stejnou paseku jako na okružní cestě: díry, výmoly. Po deštích musel pokaždé vyrazit údržbář s branami zapřaženými za traktor a pláž srovnal. Ani dovážení nového a nového písku nepomohlo, déšť vždycky spláchl písek do jezera,“ posteskl si Petr.

Terasy zabrání vodě dělat rigoly

Příští rok bude na revitalizaci hlavní pláže a obnovy cesty navazovat další akce – rekonstrukce celé cesty kolem Kristýny. Ta začíná u hráze a končí v severní části Kristýny u dětského hřiště.

„Asi půlka jí je asfaltovaná, zbytek mlatový. Není v dobrém stavu, v mlatové části voda po dešti vymele stružky a díry hluboké i pár desítek centimetrů,“ popsal Petr.

Do budoucna by se měla opravit také pláž na severu Kristýny u občerstvení U Sumce. „Když zaprší, jsou tu rigoly hluboké i tři čtvrti metru. Vzniknou terasy, které svah odstupňují a zabrání dešťové vodě, aby stékala dolů a vymílala díry,“ naznačil předseda představenstva.

Obnovu okolí hradí město. Opravy části cesty a hlavní pláže na Kristýně vyjdou na čtyři miliony korun bez daně z přidané hodnoty. „Zkoušeli jsme sehnat nějaké peníze z grantů, ale obnášelo to řadu komplikací, příliš by nás to svazovalo,“ dodal Petr.

Věčný boj s vandaly

Správci Kristýny se snaží nestát na místě a o areál se starat a vylepšovat jej. „Děláme něco i pro ty, kteří sem jezdí sportovat. Proto jsme sem nainstalovali cvičební stroje. Lidé přijedou, protáhnou se, dají si jedno, dvě kolečka kolem jezera, pak si zacvičí a zase jedou domů,“ poznamenal Petr.

„Loni jsme ve spolupráci s městem také vylepšili veřejné osvětlení. Nyní je osvícená celá cesta odsud až do města, což dříve nebylo.“

Vše ale není bez poskvrnky. Co se provozovatelům rekreačního areálu na Kristýně nedaří, je vyhrát v boji s vandaly. Tomu padly za oběť i atrakce pro děti, dříve umístěné ve vodě nedaleko břehu.

„Pořád je máme, jsou složené za bývalým westernovým městečkem. Problém je, že je děti soustavně ničí. Hlad po vodních atrakcích sice je, ale nepodařilo se vymyslet, jak je uchránit před malými likvidátory. Věková skupina od deseti do patnácti je v tomhle ohledu ta nejhorší. A lidi jsou lhostejní, nikdo ty děti neokřikne. Ani jejich rodiče,“ uzavřel Petr.