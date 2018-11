Mozky elektromobilů bude skládat linka z Českolipska, rychleji než lidé

„Měnič napětí je vlastně mozek elektromobilu. Ovládá jeho motor, a když automobil brzdí nebo neakceleruje, vrací napětí zpátky do akumulátoru, čímž zvyšuje dojezdovou vzdálenost na jedno nabití,“ popsal produkt linky lídr montážní skupiny Vojtěch Kodera.

„Elektromobilismus je odvětví, kam se obrací zraky všech, kteří vyrábějí auta. Je to budoucnost dopravy,“ zdůraznil.

Výrobní linka funguje na poloautomatickém principu. „Kdyby součástku měli skládat lidé, trvalo by to patnáct minut a dělali by na tom čtyři. Stroj je navíc přesnější, nedělá chyby a může pracovat nepřetržitě,“ vyzdvihl přínosy automatizace Kodera.

Jednotku zahřejí v peci

Linka navíc umí výrobek také otestovat a simulovat tak dlouhodobé užívání ve vozidle. Dvě robotická ramena jednotku otestují a ve speciální peci ji zahřejí na 120 stupňů Celsia, aby se prověřila její odolnost vůči tepelné zátěži.



Nejde o první zakázku Krofianu pro automobilový průmysl. Firma v minulosti vyvíjela například linky na výrobu světlometů a podsvícení kufru vozů automobilek BMW a Toyota. Aktuálně zde konstruují ještě linku na výrobu diodových ovladačů klimatizace ve vozech značky Jaguar.

„Dá se říct, že v každém vozidle najdeme nějaký komponent, který vyráběla linka vzniklá u nás v Dobranově,“ podotkl mechanik elektroniky Tomáš Zeman.

Podle obchodního ředitele Krofianu Libora Pilného je dnes firma mezi třemi největšími v odvětví automatizace co do objemu zakázek.

Firma vznikla v garáži

„Firma před sedmnácti lety vznikala fakticky v garáži, ale dnes už nejsme omezeni prakticky ničím. Umíme zkonstruovat linku na cokoliv, limitem je snad jen velikost konečného výrobku, který má produkovat. Takže neumíme udělat linku vyrábějící auta, ale umíme udělat stroj na komponenty, z nichž se auta sestaví,“ řekl Pilný.

Samotná sériová výroba automobilů, jejíž jsou linky z Krofianu součástí, se přitom plánuje i čtyři roky dopředu před prodejem samotného modelu zákazníkům.

„Sériová výroba musí být připravena rok před výrobou modelu, předtím je půlroční schvalovací proces, ještě před tím musí být rok na výrobu samotného dílu. Nejméně tři roky, ale spíše čtyři roky předtím si musí automobilka zadat, co vlastně chce. A na nás je riziko, že vyvíjíme prototyp, který nejde s ničím jiným na trhu porovnat,“ upozornil Pilný.

Majitel začínal u soustruhu

Firmu založil před 17 lety majitel Jakub Krofián doslova na koleně. Jako pětadvacetiletý si z úspor koupil soustruh a doma v garáži vyráběl součástky do přístrojů.

Dnes má jeho firma 130 zaměstnanců a již potřetí obdržela letos také prestižní hodnocení Top rating. Tím se zařadila mezi ekonomicky nejstabilnější společnosti v Česku.

Jakub Krofián vidí svou firmu v budoucnosti jako lídra na poli průmyslové automatizace.

„Když vidím, kam spěje robotizace, tak naše firma je v porovnání s potenciálem toho všeho zatím na začátku. Máme dobrý tým, baví nás technologie a máme nakoupeno celkem devět hektarů pro průmyslovou výrobu. Naši budoucnost vidím mimo jiné i ve vlastním brandu, mohli bychom nejen vyrábět automatické linky, ale sami i zajišťovat výrobu finálního výrobku,“ nastínil majitel.