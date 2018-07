U Hodkovic jsou kruhy v obilí. Lidé mluví o mimozemšťanech i o reklamě

Jedním ze zvědavců, kteří se v poli v Bohdánkově v pondělí procházeli, byla i Jana Pokorná z Liberce.

„Vždycky jsem si přála, aby se kruhy v obilí objevily v mém okolí. Přišla jsem sem načerpat energii, kterou nám posílají z vesmíru. Vnímám ji chodidly a snažím se napojit na nějaké sily. Ale každý to má jinak,“ svěřila se reportérovi iDNES.cz

I další návštěvnice záhadného obrazce Světlana Panenková je přesvědčena, že obrazec vysílá jakousi energii.

„Viděla jsem fotky z výšky, ale tady na místě ta energie proudí. Je v podstatě úplně jedno, kdo to vytvořil, jak to vytvořil, jak to vzniklo, je to prostě síla toho obrazce. Tím proudí ta energie. Co však ten obrazec znamená, to nevíme. Jenom co jsme tady, začala se nám plnit přání. Tak byla tu ještě jedna naše kamarádka, která se chtěla učit zpívat a potkala se tady s jinou mojí kamarádkou, která je učitelkou zpěvu. Naprosto nepopiratelně se rády ty věci dějí,“ uvedla svědkyně.

To turnovský badatel a „záhadolog“ Petr Drbohlav je k teoriím o mimozemském vzniku kruhů skeptický.

„Myslím si, že je to reklama na nedaleký aeroklub v Hodkovicích. Ti byli také jedni z prvních, kteří na obrazec upozornili. Má to i podobný rukopis, jako byly kruhy v obilí ve Žďárku u Sychrova před pěti lety, anebo teď v únoru ten obrazec ve sněhu na zamrzlé jablonecké přehradě,“ řekl Drbohlav.

Podle něj jde o typický letní fenomén. „Obilí dozrává nebo je zralé, a proto se to nejlépe dělá. Teď je ale trochu nový fenomén, a to jsou obrazce v zimě ve sněhu,“ dodal badatel.

Aeroklub Hodkovice (Facebook) Už jste někdy viděli kruhy v obilí? :)

Nám se jedny objevily kousek od letiště... A ať už jsou výtvorem vesmírných civilizací nebo ne, podívaná je to slušná.

A proto nabízíme vyhlídkové lety! :) To se mi líbí (228)Komentáře (25)

Redakce se pokoušela spojit také s Aeroklubem v Hodkovicích nad Mohelkou. Nikdo tam však nebral telefon. Na svých facebookových stránkách ale klub upozornil na to, že nad obrazcem nyní dělá vyhlídkové lety, které si lidé mohou objednat. Kruhy se prý objevily v noci na minulý pátek.

Redakci se zatím nepodařilo zjistit, kdo je majitelem či hospodářem na kruhy dotčeném poli a zda se kvůli zničené úrodě obrátil na policii.