Kulový blesk v libereckém muzeu. Tisíce exponátů vyklízejí místo stavbařům

„Je to jak z filmu Kulový blesk. Všechno na sebe musí navazovat, exponáty totiž převážíme do depozitářů v Jablonci nad Nisou a v Mníšku a podobně,“ říká historička umění a zástupkyně ředitele Kateřina Nora Nováková. Právě ta má celý přesun tisíců předmětů na starosti.

Třicet tisíc knih musí vyluxovat

„Na každý týden děláme zvláštní rozpis toho, co se a kam bude stěhovat. Trošku se nám to zkomplikovalo tím, že kanceláře pracovníků muzea se mají stěhovat do vily naproti muzeu, ale nestačili se z ní vystěhovat všichni nájemníci v termínu, který byl domluven. Takže s tím plánem musíme občas šíbovat jinak. Také nakonec stěhujeme i věci, o kterých jsme si mysleli, že tu zůstanou, takže je to hodně náročné. Takové širokospektrální. Občas nás z toho až jímá hrůza,“ směje se Nováková.

Ven z muzea se totiž převáží nejrozličnější předměty - od malých skleniček po obří trezory, vycpaná zvířata, textilie, různé stroje, obrazy, porcelán, dřevořezby a tak dále.

„Jenom v knihovně máme přes třicet tisíc svazků. Každý musíme pečlivě vyluxovat, aby se v nich nedržel prach, který by se mohl změnit v plíseň. Některé položky ještě nemáme ani v počítačové evidenci, takže to musíme dohnat. Je s tím složitá administrativa, aby se nám knížky neroztoulaly. V tomhle množství to musí mít řád a logiku,“ ukazuje na obří regály v muzejní knihovně její vedoucí Anna Kašparová.

Křehké věci zabalí do hedvábného papíru

Nejvíc napnuté nervy má asi kurátor Oldřich Palata, který má na starosti historické a umělecké sklo. „Je tu šest tisíc předmětů. Řada z nich je velmi křehkých, například plastiky z laboratorního skla nebo sklo z doby antiky. Nic se nesmí rozbít. Všechno se balí do hedvábného papíru, pak do bublinkové fólie a ukládá do speciálních přepravních boxů,“ říká Palata.

Sklo se stěhuje do podzemního depozitáře pod muzeum, kde se pak znovu rozbalí. Musí se totiž zkontrolovat, zda při stěhování nedošlo k nějaké škodě. Stěhovací firma je proto pojištěna jak na nošení beden, tak i na jejich převoz autem.

„Hodnota převážených předmětů nesmí přesáhnout pojistnou částku, takže i tohle se musí při stěhování hlídat, abychom nepřeváželi v autě víc dražších věcí najednou,“ dodává Nováková.

Zatím žádné problémy nenastaly, muzejníci naopak vyzdvihují profesionalitu stěhovací firmy. Ta už stěhovala například Uměleckoprůmyslové muzeum a Národní muzeum v Praze.

Výtah pro handicapované i nová klimatizace

Jako poslední poputují ze Severočeského muzea obří lustry se skleněnými ověsy. V únoru pak vtrhnou do budovy stavbaři. Jednou z nejdražších položek bude nová, řízená klimatizace.

„To je velmi složitý systém, bez kterého už se muzeum nedá provozovat. Dnes si prakticky nemůžeme dovolit zápůjčky, protože nemůžeme zaručit stabilní teplotu nebo vlhkost, v budově dochází k velkým teplotním výkyvům,“ sdělil ředitel Severočeského muzea Jiří Křížek.

Velké změny čekají i na návštěvníky. „U hlavního vstupu bude výtah pro handicapované, změní se vstupní prostor hodný moderní vzdělávací instituce, v nových expozicích bude řada interaktivních prvků, protože chodit jen kolem vitrín není dnes to pravé, lidé si tak budou moci leccos vyzkoušet,“ těší se krajská radní pro kulturu Květa Vinklátová. V nové podobě by se muzeum mělo otevřít na podzim 2019.