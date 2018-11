Dračí ovoce, cedrát nebo tamarind. Na Frýdlantsku soutěží stovky marmelád

„Za tu dobu jsem pochopil, že marmeláda se dá uvařit prakticky z čehokoliv. Z cibule, cukety, mrkve, pampelišek, lidé do některých přidávají i pepř nebo chilli. Měli jsme tu marmeládu, která chutnala jako vánoční cukroví nebo jako bonbony bonpari. Osobně mám rád marmelády, které jsou trošku s rumem, tím se nikdy nic nezkazí,“ směje se starosta Kunratic Milan Götz.

Letošní hodnocení bude mít porota obzvlášť náročné. Ochutnávání vzorků jí potrvá celé dva dny. V soutěži se totiž sešlo rekordních 536 marmelád a džemů, které jsou rozděleny do 35 kategorií. Nejpočetněji jsou letos zastoupeny marmelády z rybízu, jahodové, meruňkové nebo z exotického ovoce.

Rozhoduje barva, chuť, konzistence a vůně

„Někdy si na pomoc musíme vzít i google a hledat na internetu, z čeho jsou vlastně ty zaslané marmelády uvařené. Máme totiž soutěžící třeba z Filipín, takže od nich máme vzorky s takovými druhy ovoce jako je třeba cedrát, tamarind, pitaya neboli dračí ovoce a podobně. Musíme pak přemýšlet, do jaké kategorie je vlastně zařadit,“ popisuje Götz často nesnadný úkol poroty.

Když jsou pak početné skleničky se zavařeninami rozděleny do příslušných kategorií, řídí se pětičlenná porota čtyřmi kritérii. Barvou, chutí, konzistencí a vůní. Kdo obdrží nejvíc bodů, vyhrává.

„Podle Evropské unie je marmeláda jen to, co je z citrusů. Ale my to takhle nerozlišujeme. Ať je to marmeláda, želé, džem nebo povidla, naší největší radostí je, že lidi soutěž baví. Vloni jsme třeba obdrželi třicetikilový balík z obce Býškovice. Pan starosta tam obešel místní babičky a zapojil je do soutěže. Letos nám od nich přišly už tři obří balíky. Je fajn, když se pro to lidi nadchnou,“ dodává Götz.

Do hodnocení se může zapojit každý. Tuto sobotu v kunratickém kulturním domě proběhne od 15 hodin veřejná ochutnávka a po ní vyhlášení výsledků.