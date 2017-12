Hitem Lasvit Cupu bude start mistrů světa v malém fotbalu

Lasvit Cup 2017 23. ročník futsalového turnaje Uskuteční se v pátek 29. prosince v hale Dukly v Liberci.

Celkem se tradičního turnaje zúčastní deset týmů, které jsou rozděleny do dvou základních skupin.

Nejlepší dvě mužstva ze skupin postoupí do semifinále, ostatní celky končí.

Týmy hrají ve složení 4 + 1, čas zápasů je 1 x 14 minut, finále se bude hrát na 1 x 20 minut.

Skupina A

Reprezentace České republiky v malém fotbalu

Slovanka Team

TJ Jiskra Višňová

Hvězdy padají vzhůru

Alfa Old Boys

Skupina B

Atlético Most

FK Slovan Hrádek nad Nisou

Restaurace U Pecků

Andy Liberec

Alfa Young Boys Program zápasů

10.00 Alfa Young - Andy

10.15 Slovanka - Hvězdy

10.30 U Pecků - Hrádek

10.45 Višňová - Reprezentace ČR

11.00 Most - U Pecků

11.15 Alfa Old - Višnová

11.30 Hrádek - Alfa Young

11.45 Reprezentace ČR - Slovanka

12.00 Andy - Hrádek

12.15 Hvězdy - Reprezentace ČR

12.30 Alfa Young - Most

12.45 Slovanka - Alfa Old

13.00 U Pecků - Alfa Young

13.15 Višňová - Slovanka

13.30 Most - Andy

13.45 Alfa Old - Hvězdy

14.00 Hrádek - Most

14.15 Reprezentace ČR - Alfa Old

14.30 Andy - U Pecků

14.45 Hvězdy - Višňová 15.00 Exhibiční utkání dětí Play-off

15.20 Semifinále A1 - B2

15.40 Semifinále B1 - A2

16.00 Exhibiční utkání dětí 16.20 Zápas o 3. místo

16.40 Finále