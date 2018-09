Lavičky z centra Liberce zmizí, podle radnice jich je moc a nejdou opravit

„Těch laviček je tam skutečně neúnosně mnoho. Navíc jsou velmi problematické. Lidé si oprávněně stěžují, že jsou v nedobrém stavu. Důvod je přitom jednoduchý, nejdou opravit,“ uvedla náměstkyně primátora Karolína Hrbková.

Záludnost laviček totiž spočívá v tom, že jsou napevno zabudované do dlažby a navíc jsou konstrukčně spojené dohromady.

„To znamená, že abychom mohli vyndat shnilá prkna, opravit je, nalakovat a vrátit je zpět, tak tu lavičku musíme vykopat z dláždění, rozložit, prkna opravit a znova tam lavičku zabudovat,“ popisuje Hrbková.

Technické služby na zkoušku jednu lavičku takto opravily, přičemž se cena opravy vyšplhala na osm tisíc korun bez DPH. Renovace všech laviček by tak přišla na více než půl milionu korun, což by cenu už tak nejdražších laviček v Liberci jenom zvýšilo.

„Oslovili jsme firmu, která lavičky v roce 2012 instalovala, aby nám řekla co s tím, když se to nedá opravovat. Odpovědí nám bylo, že záruční doba už uplynula a tudíž se jich to už netýká. Zkoušeli jsme také výrobce těch laviček, zda je nějaký manuál jak na opravu, ale výrobce už neexistuje a manuál také ne,“ uvedla Hrbková.

Architekt náměstí kritiku odmítá

Lavičky dodala na náměstí firma Siacity, jejímž jednatelem byl do roku 2008 architekt Radim Kousal, který také celou novou podobu Soukenného náměstí vymyslel. Jeho pojetí přitom moc pochvalných reakcí nesklidilo. Osmnáct milionů, na které přestavba náměstí přišla, není podle kritiků nikde moc vidět. To ale Kousal odmítá.

„Plocha zeleně je zvětšená na dvojnásobek. To, že to stálo osmnáct milionů, je ještě málo v porovnání třeba s úpravou náměstí ve Frýdlantu, která stála skoro čtyřicet pět milionů,“ uvedl tehdy Kousal.

Už brzy ale jeho les laviček ze Soukenného náměstí zmizí. Rada města totiž odsouhlasila, že se odstraní a nahradí novými, které půjdou snáz udržovat.

„Vypracujeme návrh, který budeme s panem Kousalem konzultovat, abychom neporušili jeho autorská práva. Chceme tam dát o polovinu méně laviček a umístit je tak, aby jich co nejméně překáželo a spíš byly lidem k užitku,“ dodala Hrbková.

Odstranění stávajících laviček a jejich náhrada novými si vyžádá i předláždění části náměstí. Nové lavičky by měly město přijít na zhruba tři sta tisíc korun, což je o polovinu levnější, než kdyby se stávající lavičky opravovaly.

Ani ty vykopané z dlažby by ale neměly přijít na zmar. Jen se musí vymyslet, jak k nim přidělat i zadní nohy, aby se daly opravit a mohlo se s nimi snadno manipulovat. Poté by měly být umístěny v jiných částech města podle potřeby.